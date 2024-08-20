Бред Пітт відреагував на відмову біологічної доньки від Анджеліни Джолі від його прізвища

Біологічна донька зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – Шайло – офіційно відмовилася від прізвища батька.

Про це повідомило видання People. Шайло подала документи на зміну прізвища одразу після свого 18-річчя, а саме наприкінці травня. Однак через помилки, суд відхилив клопотання і призначив розгляд справи на 19 серпня. Донька зіркового експодружжя виправила всі недоліки, принесла необхідні документи, і суд задовольнив прохання. Тепер Шайло має лише прізвище мами - Джолі.

Шайло Джолі / Фото: Getty Images

Бред Пітт вже відреагував на рішення доньки. Інсайдер розповів, що актор знав про це і неабияк засмучений. За словами джерела, зірці Голлівуду тяжко дається розлука зі своїми дітьми і розуміння того, що він не може з ними бачитися.

"Він знав про це та засмучений, що Шайло відмовилася від його прізвища. Нагадування про те, що він втратив своїх дітей, звичайно, нелегкі для Бреда. Він любить своїх дітей і сумує за ними", - розповів інсайдер.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно з названим сином Анджеліни Джолі та Бреда Пітта стався прикрий інцидент. 20-річний Пакс потрапив у ДТП в Лос-Анджелесі.

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