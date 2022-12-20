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Бред Пітт відсвяткував 59-річчя у компанії дівчини, молодшої від нього на 30 років

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Бред Пітт відсвяткував 59-річчя у компанії дівчини, молодшої від нього на 30 років

Фото: Associated Press

Актор підігріває чутки про роман з ексдружиною зірки "Щоденників вампіра" Пола Веслі.

Голлівудський актор Бред Пітт відсвяткував свій 59-й день народження 18 грудня у компанії 29-річної фітнес-тренерки Інес де Рамон.

Папараці заскочили пару у Каліфорнії під час того, як вони разом виходили з машини біля місця святкування дня народження Пітта. На фото, що поширилися Мережею, актор та тренерка усміхалися одне одному та мило спілкувалися. 

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Дехто з інсайдерів повідомив Us Weekly, що Пітт має серйозні почуття до де Рамон, але поки що вони просто друзі. 

"Бред закоханий в Інес, але офіційно вони не зустрічаються. Вони проводять час разом як друзі і справді насолоджуються суспільством один одного", - повідомив інсайдер.

Також у американських ЗМІ подейкують, що Бред та Інес планують разом зустріти новорічні свята.

Нагадаємо, вперше пару заскочили разом на побаченні під час концерту Боно в Лос-Анджелесі.  Тоді актор представив свою 29-річну подругу друзям, актору Шону Пенну та британському музиканту Джиммі Пейджу.

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Дата публікації
Перегляди
667
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