Бред Пітт відсвяткував 60-річчя у Парижі в компанії молодшої на 27 років коханої

Голлівудський секс-символ Бред Пітт відсвяткував день народження.

18 грудня американському актору виповнилося 60 років. Свій ювілей зірка зустрів у камерній атмосфері у Парижі разом зі своєю дівчиною, 33-річною фітнес-тренеркою і дизайнеркою Інес де Рамон.

Як пише видання DailyMail, також на святі Пітта були присутні його діти і найближчі друзі.

Папараці заскочили Бреда Пітта і Інес де Рамон коли вони виходили з готелю. Актор був одягнений у коричневу сорочку, сині джинси, які він доповнив бежевими кросівками та елегантною курткою. Інес, з якою Бред зустрічається з кінця 2022 року, мала невимушений вигляд у білій футболці та сірому кардигані, які вона поєднала з червоними сонцезахисними окулярами.

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Пізніше ввечері Бред вигуляв елегантний лук з чорного ансамблю. Пітт крокував на святкування свого 60-річчя, ніжно обійнявши Інес. Своєю чергою дизайнерка ювелірних прикрас, яка раніше була заміжня за актором Полом Веслі, продемонструвала струнку фігуру в чорних штанах та черевиках на підборах, доповнених темним жакетом.

Інес де Рамон з ексчоловіком Полом Веслі / Фото: Getty Images

"Він у стосунках, де його кохають і він кохає. Його стосунки з більшістю його дітей люблячі. Він у гарному місці. Все, чого Бред хоче цього року, — щоб його діти і він сам були щасливі", - розповів інсайдер.

Нагадаємо, місяць тому Бред Пітт вперше офіційно підтвердив стосунки з молодшою від нього майже на 30 років фітнес-тренеркою і дизайнеркою Інес де Рамон. Джерело, близьке до актора, зазначило, що він дуже закоханий та щасливий.

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