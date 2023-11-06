Бред Пітт вперше офіційно підтвердив роман з новою обраницею, молодшою за нього на 30 років

Голлівудський актор Бред Пітт вперше офіційно підтвердив роман із фітнес-тренеркою Інес де Рамон, яка молодша за нього на 30 років.

До слова, закохані разом відвідали щорічний гала-концерт Art+Film LACMA в Лос-Анджелесі, куди прибули як пара. Перед об'єктивами фотокамер Пітт з новою обраницею не квапився позувати. Тим часом джерела розповіли виданню Рeople, що вони поводилися, як закохана пара, та мило спілкувалися з іншими гостями події.

"Вони мали вигляд дуже закоханої пари. Сміялися та жартували з усіма навколо. Здавалося, вони добре проводили час", - розповів інсайдер.

Бред Пітт / Фото: Associated Press

Зазначимо, про роман Бреда Пітта та Інес де Рамон почали пліткувати минулого року. Пару неодноразово заскочували разом. До слова, свій день народження Пітт провів у компанії нової обраниці, а також Новий рік. Подейкували, що актор навіть познайомив своїх дітей з Інес. Офіційно стосунки пара не квапилася підтверджувати.

Нагадаємо, нещодавно український ведучий Микита Добринін розповів про нові стосунки. Також шоумен зізнався, чи розвінчався з колишньою дружиною Дашею Квітковою.

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