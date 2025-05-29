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Бред Пітт вперше висловився про розлучення з Джолі: "Не думаю, що це було щось серйозне"
Голлівудські актори остаточно фіналізували розлучення наприкінці минулого року. Нині ж Бред Пітт вперше це прокоментував.
Голлівудський актор Бред Пітт висловився про розлучення з американською акторкою Анджеліною Джолі.
Колишнє подружжя остаточно фіналізувало розрив наприкінці минулого року. Про це не давали жодних коментарів ані Пітт, ані Джолі. Однак цього разу актор все ж таки висловився про їхнє остаточне розлучення. Зірка Голлівуду в розмові з виданням GQ зазначає, що це була всього-на-всього формальність. Бред Пітт з Анджеліною Джолі владнали всі юридичні питання, що мало статися.
"Я не думаю, що це було щось таке серйозне. Просто щось мало статися. Юридично", - прокоментував актор.
Скандальне розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – що відомо
Голлівудські актори познайомилися на знімальному майданчику фільму "Містер і місіс Сміт", де грали головні ролі. Там між ними й промайнула іскра. Згодом пара почала зустрічатися. Подейкують, що саме через Джолі Пітт 2005 року розлучився з голлівудською акторкою Дженніфер Еністон. Утім, Анджеліна тоді все спростовувала. Хоча згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що саме вона зливала пресі їхні місця зустрічі з Піттом, після чого Еністон дізналася про зраду.
Врешті, офіційно стало відомо, що актори разом вже після того, як Джолі оголосила, що чекає на народження первістка, а саме на початку 2006 року. Тривалий час пара просто перебувала в стосунках, а лише 2014 року офіційно уклала шлюб, який тривав всього два роки.
Вже 2016 року Джолі подала на розлучення. Після цього між ними почалися скандали та суди. Зокрема, колишні судилися щодо опіки над дітьми – трьома біологічними та трьома названими. Врешті, Джолі виграла суд. Нині діти не спілкуються з Піттом. Окрім того, колишнє подружжя тривалий час не могло поділити спільне майно. Врешті, актор відмовився від всього та віддав свою долю на користь колишньої дружини та дітей.
Після розлучення з Бредтом Піттом Джолі наразі самотня. Тим часом актор віднайшов своє кохання. Він перебуває в стосунках із молодшою на 29 років Інес Де Рамон, якій нещодавно освідчився.