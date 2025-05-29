Бред Пітт вперше висловився про розлучення з Джолі: "Не думаю, що це було щось серйозне"

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Associated Press

Реклама

Голлівудський актор Бред Пітт висловився про розлучення з американською акторкою Анджеліною Джолі.

Колишнє подружжя остаточно фіналізувало розрив наприкінці минулого року. Про це не давали жодних коментарів ані Пітт, ані Джолі. Однак цього разу актор все ж таки висловився про їхнє остаточне розлучення. Зірка Голлівуду в розмові з виданням GQ зазначає, що це була всього-на-всього формальність. Бред Пітт з Анджеліною Джолі владнали всі юридичні питання, що мало статися.

"Я не думаю, що це було щось таке серйозне. Просто щось мало статися. Юридично", - прокоментував актор.

Реклама

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Associated Press

Скандальне розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – що відомо

Голлівудські актори познайомилися на знімальному майданчику фільму "Містер і місіс Сміт", де грали головні ролі. Там між ними й промайнула іскра. Згодом пара почала зустрічатися. Подейкують, що саме через Джолі Пітт 2005 року розлучився з голлівудською акторкою Дженніфер Еністон. Утім, Анджеліна тоді все спростовувала. Хоча згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що саме вона зливала пресі їхні місця зустрічі з Піттом, після чого Еністон дізналася про зраду.

Врешті, офіційно стало відомо, що актори разом вже після того, як Джолі оголосила, що чекає на народження первістка, а саме на початку 2006 року. Тривалий час пара просто перебувала в стосунках, а лише 2014 року офіційно уклала шлюб, який тривав всього два роки.

Анджеліна Джолі з дітьми / © Associated Press

Вже 2016 року Джолі подала на розлучення. Після цього між ними почалися скандали та суди. Зокрема, колишні судилися щодо опіки над дітьми – трьома біологічними та трьома названими. Врешті, Джолі виграла суд. Нині діти не спілкуються з Піттом. Окрім того, колишнє подружжя тривалий час не могло поділити спільне майно. Врешті, актор відмовився від всього та віддав свою долю на користь колишньої дружини та дітей.

Реклама

Після розлучення з Бредтом Піттом Джолі наразі самотня. Тим часом актор віднайшов своє кохання. Він перебуває в стосунках із молодшою на 29 років Інес Де Рамон, якій нещодавно освідчився.