Бред Пітт вперше за багато років звернувся до Анджеліни Джолі після їхнього скандального розлучення

Голлівудський актор Бред Пітт вперше після скандального розлучення звернувся до колишньої дружини, акторки Анджеліни Джолі.

Виявилося, що артист хоче примиритися з ексобраницею. Принаймні, саме так стверджує інсайдер виданню Radar Online. Зазначається, що Пітт хоче віднайти спільну мову з Джолі, аби бути присутнім у житті їхніх спільних дітей. Особливо актор про це почав непокоїтися після того, як їхній названий 21-річний син Пакс двічі за короткий проміжок часу потрапив у ДТП. Зірка Голлівуду вважає, що хлопцеві необхідний батько.

"Бред хоче повернути себе в життя їхніх дітей. І він відчайдушно хвилюється за Пакса. Він звернувся до Анджеліни, бо відчуває, що йому (Паксу – прим. ред.) потрібен стійкий вплив у його житті. Він хвилюється, що врешті-решт він розіб'ється в аварії, якщо продовжить так", - стверджує інсайдер.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Associated Press

Бред Пітт, за словами джерела, неабияк ображений на Джолі, що та стала на заваді його спілкуванню з дітьми. Актор переконаний, аби вони мали спільну опіку, то донькам та синам це лише пішло на користь, адже в їхньому житті повинен бути батько. Однак артист сподівається, що ще не все втрачено. Тож, Пітт звернувся до Джолі, аби та дала дозвіл на спілкування з дітьми та допомогла позбутися прірви, яка виникла між ними.

"Він вважає, що якби йому було надано спільну опіку, ситуація була б зовсім іншою. Протягом більшості критичних підліткових років Пакса він почувався повністю відрізаним від нього. Цей період є ключовим для хлопчика, щоб батько був присутнім. Паксу потрібна була сильна чоловіча фігура в його житті, але Бреду не дозволили виконувати цю роль. Це викликає в нього гнів і сум. Реальність упущення багатьох моментів у житті його дітей — це тягар, від якого він не може позбутися. Тим не менш, він усе ще відчуває, що міг би позитивно вплинути на Пакса, але йому потрібна допомога Анджеліни, щоб позбутися прірви", - додає інсайдер.

Анджеліна Джолі з сином Паксом / Фото: Associated Press

Нагадаємо, наприкінці січня 21-річний син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта врізався в авто на електровелосипеді. Саме він став винуватцем ДТП.

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