Бред Пітт вимагає допиту Джолі через продаж частки їхнього бізнесу росіянину: нові подробиці скандалу

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Associated Press

Реклама

Скандальна історія навколо французької виноробні Château Miraval, що раніше належала акторам Бреду Пітту та Анджеліні Джолі, набирає нових обертів.

Як пише The Sun з посиланням на судові документи, подані цього тижня, команда Пітта звернулася з клопотанням до суду з вимогою допитати компанію Джолі "Nouvel LLC", яка, за словами актора, є її "альтер-его" і використовується для обходу контрактних обмежень.

У позові йдеться, що "Nouvel" заперечила проти допиту, назвавши тему "надто широкою, надмірно обтяжливою та такою, що не розрахована на отримання допустимих доказів". Проте Пітт стверджує, що вже у березні 2021 року адвокат Stoli Group, яка контролюється російським олігархом Юрієм Шефлером, зв’язувався з представниками Джолі, аби дізнатися, чи зацікавлена вона в продажу частки у Miraval.

Реклама

Актор стверджує, що в той час, як він і його команда вважали, що ведуть переговори з Джолі щодо купівлі 50% її частки, вона "таємно" домовлялася зі Stoli Group.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Associated Press

Адвокати Джолі, за словами Пітта, нібито надали компанії Stoli Group та її посереднику, російському бізнесмену Олексію Олійнику, "детальний зворотний зв'язок" щодо того, як саме перебити пропозицію Бреда. У результаті сторони дійшли попередньої домовленості про продаж за 65 мільйонів доларів.

"Stoli та Джолі домовилися про приблизну ціну угоди в 65 мільйонів доларів — ціну, яку приховали від Пітта і яку, після рішення приватного судді, який визнав Джолі ненадійною, вона так і не дала йому можливості зрівнятися", — зазначає команда актора.

Пітт також вимагає свідчень щодо фінансових вкладень "Nouvel LLC" та дочірньої компанії Stoli — Tenute del Mondo, яка є співвідповідачем у справі, зокрема щодо їхніх інвестицій у маєток і виноробню, а також умов передачі акцій. Таким чином актор всіляко намагається довести, що продаж був незаконним і здійснений із порушенням домовленостей.

Реклама