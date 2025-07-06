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Бред Пітт вимагає допиту Джолі через продаж частки їхнього бізнесу росіянину: нові подробиці скандалу
Судова війна між зірками триває вже кілька років.
Скандальна історія навколо французької виноробні Château Miraval, що раніше належала акторам Бреду Пітту та Анджеліні Джолі, набирає нових обертів.
Як пише The Sun з посиланням на судові документи, подані цього тижня, команда Пітта звернулася з клопотанням до суду з вимогою допитати компанію Джолі "Nouvel LLC", яка, за словами актора, є її "альтер-его" і використовується для обходу контрактних обмежень.
У позові йдеться, що "Nouvel" заперечила проти допиту, назвавши тему "надто широкою, надмірно обтяжливою та такою, що не розрахована на отримання допустимих доказів". Проте Пітт стверджує, що вже у березні 2021 року адвокат Stoli Group, яка контролюється російським олігархом Юрієм Шефлером, зв’язувався з представниками Джолі, аби дізнатися, чи зацікавлена вона в продажу частки у Miraval.
Актор стверджує, що в той час, як він і його команда вважали, що ведуть переговори з Джолі щодо купівлі 50% її частки, вона "таємно" домовлялася зі Stoli Group.
Адвокати Джолі, за словами Пітта, нібито надали компанії Stoli Group та її посереднику, російському бізнесмену Олексію Олійнику, "детальний зворотний зв'язок" щодо того, як саме перебити пропозицію Бреда. У результаті сторони дійшли попередньої домовленості про продаж за 65 мільйонів доларів.
"Stoli та Джолі домовилися про приблизну ціну угоди в 65 мільйонів доларів — ціну, яку приховали від Пітта і яку, після рішення приватного судді, який визнав Джолі ненадійною, вона так і не дала йому можливості зрівнятися", — зазначає команда актора.
Пітт також вимагає свідчень щодо фінансових вкладень "Nouvel LLC" та дочірньої компанії Stoli — Tenute del Mondo, яка є співвідповідачем у справі, зокрема щодо їхніх інвестицій у маєток і виноробню, а також умов передачі акцій. Таким чином актор всіляко намагається довести, що продаж був незаконним і здійснений із порушенням домовленостей.