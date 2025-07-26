Бред Пітт висловився про новий роман ексдружини Еністон з молодшим на шість років коханим — ЗМІ

Бред Пітт, Дженніфер Еністон / © Associated Press

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Голлівудська зірка Бред Пітт прокоментував особисте життя своєї колишньої дружини Дженніфер Еністон, якій приписують новий роман з трансформаційним коучем та гіпнотерапевтом Джимом Кертісом.

За словами інсайдерів, актор позитивно сприйняв новини та щиро радіє, що колишня, ймовірно, знайшла нове кохання. Про це повідомляє The Daily Mail, посилаючись на близьке до Пітта джерело.

"Бред неймовірно радий, що Джен знайшла кохання з хлопцем, який, здається, так нею захоплюється. Коли поруч правильна людина — світ стає на своє місце. Він щиро сподівається, що для Джен це саме так. Їхній шлюб завершився ще двадцять років тому, але він ніколи не втрачав до неї теплих почуттів", — розповів друг актора.

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Дженніфер Еністон, Бред Пітт

Зазначимо, шлюб Пітта та Еністон завершився ще 2005 року. Згодом акторка вийшла заміж за Джастіна Теру, однак і ці стосунки завершилися 2018 року. А нещодавно 56-річну акторку помітили на Майорці в компанії Джима Кертіса — лайф-коуча та гіпнотерапевта, після чого пару запідозрили у романі.

І поки Дженніфер будує особисте життя, ім’я Бреда Пітта останнім часом частіше з’являється у Мережі через напружені стосунки з дітьми від Анджеліни Джолі. Зокрема, донька Шайло нещодавно з’їхала від матері, а старші діти — Пакс, Меддокс і Захара — відмовилися від батькового прізвища. Натомість Нокс залишив подвійне прізвище Джолі-Пітт. До того ж Пітт і Джолі досі судяться за майно й вирішують долю власної французької виноробні.