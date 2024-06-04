Бред Пітт з болем відреагував на рішення доньки відмовитися від його прізвища: "Втратив дітей"

Голлівудський актор Бред Пітт відреагував на рішення біологічної доньки Шайло відмовитися від його прізвища.

Сам артист уникає публічних коментарів на цю тему. Утім, інсайдер розповів виданню People, що це далося Пітту нелегко. Актор засмучений, що Шайло відмовилася від його прізвища, рішення доньки завдало йому болю.

Анджеліна Джолі з їхніми з Бредом Піттом дітьми / Фото: Associated Press

"Він знає і засмучений тим, що Шайло відмовилася від його прізвища. Він ніколи не відчував такої радості, як коли вона народилася. Він завжди хотів доньку. Нагадування про те, що він втратив своїх дітей, звичайно, є нелегким для Бреда. Він любить своїх дітей і сумує за ними. Це дуже сумно", - розповів інсайдер.

Джерело також додало, що актор неабияк любить своїх дітей та сумує за ними. Хоч він нині й щасливий в стосунках з Інес де Рамон, однак відсутність спілкування з синами та доньками завдає Пітту страждань.

Анджеліна Джолі з їхніми з Бредом Піттом дітьми / Фото: Associated Press

"Він щасливий з Інес, але розлука з дітьми завдає йому болю. Він надзвичайно любить усіх своїх дітей", - додав інсайдер.

Зазначимо, Бред Пітт має від колишньої дружини, акторки Анджеліни Джолі трьох біологічних дітей. Також колишнє подружжя усиновило двох синів та доньку. Після розлучення Пітт не має можливості бачитися та спілкуватися з дітьми. Нещодавно ж вони почали відмовлятися від його прізвища. Першою це публічно зробила Захара, потім біологічна донька Вів'єн. Нещодавно ж стало відомо, що у своє 18-річчя Шайло подала документи до суду, аби залишили лише прізвище мами – Джолі.

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