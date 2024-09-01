Бред Пітт з коханою прибув на кінофестиваль у Венеції, де свій фільм презентує Анджеліна Джолі

Артист теж прибув на захід, аби запрем'єрити нову стрічку, де він грає головну роль.

Голлівудський актор Бред Пітт з обраницею Інес де Рамон прибув на кінофестиваль у Венеції, де свій фільм раніше презентувала його колишня дружина, американська акторка Анджеліна Джолі.

До слова, зірка Голлівуду приїхав на подію теж з важливою місією. Актор має представити стрічку "Самотні вовки", де він разом з приятелем Джорджем Клуні грає головну роль. На Венеційський кінофестиваль Пітт прибув з молодшою на 27 років коханою Інес де Рамон, стосунки з якою актор припинив приховувати та все активніше з'являється з нею на публіці.

Що цікаво, раніше колишня дружина актора Анджеліна Джолі, з якою він розійшовся далеко не на позитивній ноті, теж відвідала Венеційський кінофестиваль. Акторка презентувала стрічку "Марія", де вона грає головну роль.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Хоч колишнє подружжя й разом відвідує одну й ту ж подію, однак жодних конфліктних ситуацій та непорозумінь не буде. Річ у тім, що організатори кінофестивалю добряче потрудилися, аби екси не перетнулися на заході. До слова, графік кінопрем'єр розписали таким чином, аби Пітт та Джолі уникнули зустрічі одне з одним.

Нагадаємо, нещодавно чергові скандальні новини виникли довкола експодружжя Джолі та Пітта. Їхня біологічна донька Шайло публічно відмовилася від прізвища зіркового батька. Бред Пітт вже відреагував на таке радикальне рішення його дитини.

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