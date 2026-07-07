Бред Пітт з молодшою на 26 років коханою зробили важливий крок у стосунках після весілля Свіфт

Бред Пітт та Інес де Рамон

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Стосунки голлівудської легенди Бреда Пітта та дизайнерки Інес де Рамон давно перестали бути таємницею для фанів, однак цього разу закохані зробили крок, який шанувальники сприйняли як офіційне підтвердження роману.

Після відвідин весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі в Нью-Йорку в Мережі з’явилися красномовні кадри пари. Вони швидко привернули увагу фанів. Згодом історія отримала неочікуване продовження. І після цього сумнівів майже не залишилося.

«Мої улюблені закохані Інес де Рамон та Бред Пітт для неймовірного моменту в Нью-Йорку», — підписала світлини стилістка Лорі Занолетті, яка працювала із зірковою парою перед святковою церемонією.

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Бред Пітт та Інес де Рамон

Ще більше підігріла чутки сама Інес. Вона опублікувала ці ж фотографії у своїх Instagram-історіях, а музичним супроводом обрала романтичні композиції Тейлор Свіфт «Lover» і «Delicate». Такий жест прихильники сприйняли як недвозначний натяк, що пара більше не приховує своїх почуттів.

Бред Пітт та Інес де Рамон уже кілька років разом і регулярно з’являються на світських заходах. Зокрема, цього літа їх бачили разом на турнірі Roland Garros у Парижі. Раніше Інес була одружена з актором Полом Веслі, а Бред Пітт завершив тривалий шлюборозлучний процес з Анджеліною Джолі. Попри серйозні стосунки, за інформацією інсайдерів, із весіллям закохані поки не поспішають, хоча Інес вже давно знайшла спільну мову з близькими актора.

Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт розсекретив свої наміри на одруження з обраницею та розкрив плани шанувальникам.

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