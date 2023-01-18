Бред Пітт за приголомшливу суму продає маєток, в якому жив з Анджеліною Джолі

Йдеться про продаж будинку актора, який розташований у Лос-Анджелесі.

Голлівудський актор Бред Пітт продає свій розкішний маєток, в якому до 2016 року жив з колишньою дружиною, акторкою Анджеліною Джолі, та їхніми дітьми.

Про це виданню People розповіло джерело, яке працює у сфері нерухомості.

Зокрема, йдеться про будинок у Лос-Анджелесі та ділянку розміром в 77 соток. Охочим придбати маєток доведеться сплатити 40 мільйонів доларів, а це близько 1,6 млрд гривень.

Бред Пітт / Фото: Associated Press

На території будинку розташований скейтпарк, павільйон для тенісу, басейн та багато чого іншого.

Натомість актор планує купити собі інший маєток у Лос-Анджелесі, але вже менший за розмірами.

Зазначимо, Бред Пітт придбав це житло 1994 року, заплативши за нього 1,7 млрд доларів. Попередньою власницею розкішного маєтку була акторка Кассандра Петерсон.

Нагадаємо, після розлучення з Анджеліною Джолі Бред Пітт, схоже, нарешті зустрів своє кохання. Знаменитість почав зустрічатися з фітнес-тренеркою Інес де Рамон. Парочка навіть зустріла разом Новий рік. Як розповідають джерела з оточення пари, Бред та Інес щасливі у стосунках.

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