Бред Пітт заінтригував одруженням із молодшою на 26 років коханою: як актор обмовився про шлюб

Бред Пітт із коханою / © Associated Press

Реклама

Голлівудський актор Бред Пітт заінтригував одруженням із молодшою на 26 років обраницею, віцепрезиденткою ювелірного бренду Інес де Рамон.

Довкола особистого життя 62-річного артиста розгорілися нові плітки. Сталося це після однієї доволі неоднозначної фрази зірки Голлівуду. Так, Бред Пітт дав інтерв’ю виданню Esquire. Під час розмови журналіст Раян Д’Агостіно відзначив гостинність актора та зазначив, що до нього тут просто королівське ставлення. На що Бред Пітт лаконічно відповів: «Це просто ще один звичайний день у будинку Піттів».

Реклама

Здавалося б, в актора була звичайна відповідь. Однак користувачі запримітили прихований сенс і переконані, що Бред Пітт обмовився про шлюб, пише Hello. Фани стверджують, що актор промовив прізвище у множині, оскільки одружився з Інес де Рамон, і вона нібито теж стала Пітт.

Реклама

Бред Пітт зі своєю коханою / © Associated Press

Щоправда, самі закохані цю теорію не підтверджують, але й не спростовують. Хоча чутки довкола їхнього одруження виникли вже давно. Та пара утримується від коментарів щодо особистого життя та віддає перевагу приватності.

Зазначимо, Бред Пітт та Інес де Рамон почали зустрічатися 2022 року. Відомо, що парочка живе разом. Обраниця артиста переїхала до його розкішного маєтку в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Біллі Айліш одружила свого рідного брата з відомою акторкою. Артистка також здивувала сюрпризом для молодят.

Новини партнерів