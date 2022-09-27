Бред Пітт закрутив роман з американською топмоделлю, молодшою на 27 років

Зірка кіно Бред Пітт, який зовсім нещодавно аналізував минулі стосунки за допомогою мистецтва, почав будувати стосунки з відомою моделлю Емілі Ратаковскі.

Про зв'язок між парою стало відомо не так давно. Про це виданню People розповів хтось із кола моделі та зірки Голлівуду. 58-річний Пітт і 31-річна Ратаковскі проводять все більше часу разом, за словами інсайдера.

Фото: instagram.com/emrata

Однак поки говорити про спільне майбутнє і серйозні стосунки зарано, адже зараз модель переживає розлучення із чоловіком, кінопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Крім того, Ратаковскі також виховує дворічного сина від ексчоловіка.

Фото: instagram.com/emrata

Та й сам Бред Пітт і досі продовжує розбиратися у минулих стосунках із Анджеліною Джолі, яка прагне самостійно опікуватися їхніми шістьома дітьми. Нещодавно стало відомо, що Джолі спеціально злила пресі місце їхнього відпочинку з Піттом 2005 року, аби розлучити його з Дженніфер Еністон.

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