Бред Пітт заявив, що Анджеліна Джолі використовує їхніх дітей

Актор проти того, аби дружина з’являлась на публіці з дітьми.

Голлівудський актор Бред Пітт звинуватив свою ексдружину, артистку Анджеліну Джолі в лицемірстві.

Зірка говорить, що його екскохана використовує їхній дітей. Так, Джолі часто з’являється на публіці з дітлахами. Пітт вважає, що таким чином, вона створює образ "ідеальної матері".

Анджеліна Джолі з дітьми / Associated Press

"Енджі використовує дітей. Вона стала постійно виставляти дітей напоказ. Бред ніколи публічно не говорить про дітей і не виносить їх на загальний огляд", - розповіло джерело з оточення Пітта у розмові з The Post.

Зауважимо, шлюборозлучний процес Анджеліни Джолі і Бреда Пітта триває від 2016 року. Зірки розлучилися 2019 року, втім, досі не вирішили питання щодо опіки над шістьма дітьми (вже п'ятьма, оскільки страшому Меддоксу виповнилося 18) та розподілу майна.

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