Бреда Пітта заскочили на побаченні з дівчиною, молодшою від нього на 30 років

Раніше Інес де Рамон була заміжньою за зіркою серіалу "Щоденники вампіра" Полом Веслі.

Голлівудському актору Бреду Пітту після скандального розлучення з Анджеліною Джолі, схоже, нарешті вдалося налагодити особисте життя.

Так, днями американську зірку заскочили на побаченні з фітнес-тренеркою Інес де Рамон. Парочку помітили під час відвідин концерту Боно в Лос-Анджелесі. Як передає The Daily Mail, 58-річний Пітт вже встигнув познайомити нову обраницю зі своїми зірковими друзями.

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Виступ лідера U2 вони дивилася разом з моделлю Сінді Кроуфорд та її чоловіком, бізнесменом Рене Гербером. Також Бред представив кохану, яка молода від нього на 30 років, актору Шону Пенну та британському музиканту Джиммі Пейджу.

Про Інес де Рамон відомо, що вона фітнес-тренерка, зірковий велнес-коуч та фахівчиня із здорового способу життя. Останні три роки дівчина була заміжня за зіркою серіалу "Щоденники вампіра" Полом Веслі.

А тим часом пристрасті між експодружжям Анджеліною Джолі та Бредом Піттом не вщухають. Не так давно Джолі звинуватила Пітта у насильстві над нею та дітьми. Зокрема, пригадала акторка сумнозвісний сімейний політ у вересні 2016 року, який й став початком кінця. Джолі заявила, що Пітт душив одного з дітей, а коли вона хотіла заступитися за дитину, ексчоловік травмував її.

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