Бреда Пітта заскочили з новою обраницею на побаченні в Парижі

Голлівудський актор Бред Пітт все частіше з'являється на публіці разом зі своєю новою дівчиною Інес де Рамон.

Зірку кіно помітили у компанії 30-річної фітнес-тренерки у відомому паризькому ресторані Fouquet's на Єлисейських Полях. Бред та Інес насолоджувалися вечерею у компанії друзів. Інес сиділа поруч зі своїм зірковим бойфрендом та підтримувала бесіду за іншими гостями.

Exclusif : Brad Pitt et sa petite amie Inès de Ramon au Fouquet’s des Champs Élysées, après la cérémonie des César. #Cesar2023 #bradpitt pic.twitter.com/QZB6N72kxE — Paris Match (@ParisMatch) February 25, 2023

Нова дівчина актора обрала для виходу сріблясту сукню на тоненьких бретельках з глибоким декольте та відповідні прикраси. Пітт, у свою чергу, обрав стильний чорний костюм.

Поки що ані Пітт, ані де Рамон не поспішають офіційно заявляти про свої стосунки на публіку. Але, ходять чутки, що між парою все серйозно, адже нещодавно актор познайомив нову дівчину зі своїми дітьми від Анджеліни Джолі.

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