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Бреда Пітта заскочили з новою обраницею на побаченні в Парижі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1127
Час на прочитання
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Бреда Пітта заскочили з новою обраницею на побаченні в Парижі

Бред Пітт / Фото: Associated Press

Пара разом вирушила на вечерю в ресторан.

Голлівудський актор Бред Пітт все частіше з'являється на публіці разом зі своєю новою дівчиною Інес де Рамон

Зірку кіно помітили у компанії 30-річної фітнес-тренерки у відомому паризькому ресторані Fouquet's на Єлисейських Полях. Бред та Інес насолоджувалися вечерею у компанії друзів. Інес сиділа поруч зі своїм зірковим бойфрендом та підтримувала бесіду за іншими гостями.

Нова дівчина актора обрала для виходу сріблясту сукню на тоненьких бретельках з глибоким декольте та відповідні прикраси. Пітт, у свою чергу, обрав стильний чорний костюм. 

Поки що ані Пітт, ані де Рамон не поспішають офіційно заявляти про свої стосунки на публіку. Але, ходять чутки, що між парою все серйозно, адже нещодавно актор познайомив нову дівчину зі своїми дітьми від Анджеліни Джолі.

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Дата публікації
Перегляди
1127
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