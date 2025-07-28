Бредлі Купер готується до освідчення молодшій на 20 років всесвітньо відомій моделі: що відомо — ЗМІ

Бредлі Купер / © Associated Press

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Голлівудський актор Бредлі Купер, якому на початку року виповнилося 50 років, готується знову позбутися статусу холостяка.

Саме так подейкують у його близькому оточенні. Джерела в коментарі Page Six розповідають, що зірка вже всерйоз задумався про весілля зі своєю молодою обраницею — 30-річною супермоделлю Джіджі Хадід. Мовляв, стосунки знаменитостей стають дедалі міцнішими, і актор планує освідчитися вже "найближчими місяцями". Пара, за словами джерела, "шалено щаслива і живе у власному всесвіті".

Ба більше, Бредлі нібито не виключає й народження спільних дітей із Джіджі: "Вони вже уявляли собі цю родину, в якій будуть їхні спільні діти та доньки від попередніх шлюбів".

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Джіджі Хадід / © Associated Press

До слова, роман Бредлі Купера й Джіджі Хадід став публічним на початку 2024-го, хоча чутки про їхні стосунки ширилися ще від жовтня 2023 року. У березні модель вперше зізналася, що вони познайомилися на дні народження дитини спільного друга. Зірка поділилася, що Бредлі відкрив їй любов до театру й вона захоплюється ним як творчою особистістю.

Раніше Джіджі понад шість років була у стосунках із співаком Зейном Маліком. 2020-го в пари народилася донька Каї, але 2021-го вони розійшлися після конфлікту між Зейном і мамою моделі. У Бредлі Купера також є донька — 8-річна Лея від стосунків із моделлю Іриною Шейк. Пара розійшлася 2018 року. Після цього актор надовго зник із романтичних радарів, але до появи Джіджі.

Нагадаємо, нещодавно акторку Анджеліну Джолі запідозрили у романі з відомим колегою, з яким вона мала нетривалий роман багато років тому.