Британська зірка Еллі Голдінг в Києві українською виконала повстанський гімн "Ой, у лузі червона калина"

Так, днями у Києві відбувся другий Саміт перших леді та джентльменів, який ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Захід відбувся у Софії Київській.

Еллі Голдінг приїхала на відкриття саміту до української столиці і виступила разом з солістом гурту Pianoбой Дмитром Шуровим. Голдінг приємно здивувала присутніх, коли раптом заспівала українською "Ой, у лузі червона калина".

Про виступ у себе в Facebook розповів лідер Pianoбой Дмитро Шуров:

"Новий незабутній експірієнс і челендж - підготувати "Червону Калину" разом із знаменитою британською співачкою Еллі Голдінг за дві години до виступу. Обидва хвилювались, тому версія вийшла дуже камерною та ніжною", - розповів Шуров.

Також Шуров розповів, що окрім Еллі Голдінг у саміті взяло немало й інших іноземних зірок: "До саміту долучились світові зірки сучасності: Девід Бекхем, Юен МакГрегор, Міла Куніс та Ештон Кутчер, Андрій Шевченко та Еліна Світоліна.До речі, сьогодні обличчям кампанії фандрейзингу для України United24 став гурт Imagine Dragons. Цивілізований світ з нами! Разом переможемо", - повідомив Шуров.

Зазначимо, що Еллі Голдінг відома британська співачка та авторка пісень. Набула популярності після того, як зайняла перший рядок в опитуванні BBC Sound of 2010 і перемогла в номінації "Вибір критиків" у конкурсі BRIT Awards 2010 року. Випустила п'ять музичних альбомів та сім EP.

Серед найбільш відомих пісень Еллі Голдінг, зокрема, "Love Me like You Do", "Lights" "Burn", "Guns And Horses", "Starry Eyed" та багато інших.

