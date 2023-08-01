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Британська зірка Том Одел отримав особливий подарунок з Маріуполя від українського співака Enleo

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Британська зірка Том Одел отримав особливий подарунок з Маріуполя від українського співака Enleo

Том Одел та Enleo

Артисти зустрілися на фестивалі у Польщі.

Учасник "Голосу країни-11" Нікіта Леонтьєв, більш відомий як Enleo, зустрівся з британською суперзіркою Томом Оделом

Український артист давно мріяв про зустріч з відомим співаком, адже кавер на його пісню "Another love" - "Інша любов" - зробив його зіркою у Мережі. 

Зустріч відбулася у польському місті Лодзь, де з 28 по 30 липня проходив фестиваль "Łódź Summer Festival na 600", на якому Одел став хейдлайнером свята. Артисти зустрілися за кулісами та змогли поспілкуватися. 

Том Одел та Enleo / ©
Том Одел та Enleo

Enleo не лише розповів Оделу про війну в Україні, а й зробив особливий подарунок. Співак подарував британському колезі дерев’яну коробку з гравіруванням назв пісні двома мовами, що об’єднала артистів - "Another love / інша любов",  а у коробці лежав кришталь з люстри Маріупольського драмтеатру.

"Було чудово познайомитися з тобою. І дякую за подарунок, який ти мені подарував. Я буду цінувати його. Посилаю тобі любов і силу, мій друже", - звернувся до Нікіти Том.

Том Одел та Enleo / ©
Том Одел та Enleo

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Дата публікації
Перегляди
222
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