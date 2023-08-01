Британська зірка Том Одел отримав особливий подарунок з Маріуполя від українського співака Enleo

Артисти зустрілися на фестивалі у Польщі.
Учасник "Голосу країни-11" Нікіта Леонтьєв, більш відомий як Enleo, зустрівся з британською суперзіркою Томом Оделом.
Український артист давно мріяв про зустріч з відомим співаком, адже кавер на його пісню "Another love" - "Інша любов" - зробив його зіркою у Мережі.
Зустріч відбулася у польському місті Лодзь, де з 28 по 30 липня проходив фестиваль "Łódź Summer Festival na 600", на якому Одел став хейдлайнером свята. Артисти зустрілися за кулісами та змогли поспілкуватися.
Enleo не лише розповів Оделу про війну в Україні, а й зробив особливий подарунок. Співак подарував британському колезі дерев’яну коробку з гравіруванням назв пісні двома мовами, що об’єднала артистів - "Another love / інша любов", а у коробці лежав кришталь з люстри Маріупольського драмтеатру.
"Було чудово познайомитися з тобою. І дякую за подарунок, який ти мені подарував. Я буду цінувати його. Посилаю тобі любов і силу, мій друже", - звернувся до Нікіти Том.
Читайте також: