Британська зірка Том Одел отримав особливий подарунок з Маріуполя від українського співака Enleo

Учасник "Голосу країни-11" Нікіта Леонтьєв, більш відомий як Enleo, зустрівся з британською суперзіркою Томом Оделом.

Український артист давно мріяв про зустріч з відомим співаком, адже кавер на його пісню "Another love" - "Інша любов" - зробив його зіркою у Мережі.

Зустріч відбулася у польському місті Лодзь, де з 28 по 30 липня проходив фестиваль "Łódź Summer Festival na 600", на якому Одел став хейдлайнером свята. Артисти зустрілися за кулісами та змогли поспілкуватися.

Том Одел та Enleo

Enleo не лише розповів Оделу про війну в Україні, а й зробив особливий подарунок. Співак подарував британському колезі дерев’яну коробку з гравіруванням назв пісні двома мовами, що об’єднала артистів - "Another love / інша любов", а у коробці лежав кришталь з люстри Маріупольського драмтеатру.

"Було чудово познайомитися з тобою. І дякую за подарунок, який ти мені подарував. Я буду цінувати його. Посилаю тобі любов і силу, мій друже", - звернувся до Нікіти Том.

Том Одел та Enleo

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