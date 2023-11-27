Британська зірка Том Оделл таємно одружився і показав фото з розкішного весілля

Пара провела цей особливий день у Лондоні.

Відомий британський співак Том Оделл, який є автором хіта Another Love, таємно одружився зі своєю обраницею, моделлю Джорджі Сомервілль.

Сам виконавець радісну новину тримає в секреті та не коментує. Про весілля в Instagram-stories оголосила новоспечена дружина. Модель опублікувала кадри з їхньої весільної церемонії.

Том Оделл одружився

Джорджі обрала класичну стриману білу сукню, а образ нареченої доповнила фатою з віночком. Тим часом Том одягнув чорний смокінг та білу сорочу. Пара склала весільні обітниці в одній із церков Лондона.

Том Оделл одружився

Коли новоспечене подружжя виходило із церкви, то їх засипали пелюстками квітів. До речі, гостей на весіллі було небагато. Подружжя покликало лише найближчий та найрідніших.

Том Оделл одружився

Також Джорджі показала, як кидала у натовп букет нареченої, який складався з осінніх квітів.

Том Оделл одружився

Зазначимо, Том Оделл тримає особисте життя в таємниці. Відомо, що якийсь час він зустрічався зі співачкою Тейлор Свіфт. 2015 року співак закрутив роман з моделлю Сінді Ліман. 2019 року пара оголосила про розрив. Із Джорджі виконавець невідомо, коли почав зустрічатися. Однак вже 2020 року модель хизувалася, що вони заручені.

Нагадаємо, нещодавно британська співачка Адель офіційно підтвердила, що вийшла заміж. Артистка уклала шлюб зі спортивним агентом, на ім'я Річ Пол.

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