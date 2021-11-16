BritneyIsFree: реакція зірок на звільнення Брітні Спірс з-під 13-річної опіки батька

13 листопада суд припинив тривале опікунство Джеймі Спірса над американською співачкою.

Американська співачка Брітні Спірс днями домоглася скасування опіки свого батька Джеймі, який контролював кожен її крок та статки протягом 13 років.

За цей час артистку підтримували її віддані фанати та колеги. Після радісної звістки Мережа вибухнула повідомленнями. Прихильники та знаменитості вітають Брітні зі свободою.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як зірки відреагували на скасування опіки батька кумирки мільйонів.

Періс Гілтон

I’m so happy that this day has finally come. This moment is so long overdue. @BritneySpears is finally free!!! ✨ You’re the most resilient, kind and inspiring soul. We all love you so so much! Your best days are yet to come! #FreedBritney ✨ pic.twitter.com/yIkhWeDQZe — Paris Hilton (@ParisHilton) November 13, 2021

"Я так тішуся, що цей день нарешті настав. Брітні Спірс нарешті вільна! Ти найстійкіша, добра та надихаюча. Ми всі дуже тебе любимо! Твої найкращі дні ще попереду", – написала світська левиця та подруга артистки.

Леді Гага

"Я любила Брітні Спірс протягом усієї її кар'єри. Я дивився на неї знизу догори, захоплювалася її силою - вона наділила силою багатьох людей і досі це робить. Я щаслива за тебе! Ти ніколи не заслуговувала на те, що сталося. Ти суперзірка та супер-людина. Я тебе люблю", – зізналася виконавиця.

Алісса Мілано

Алісса Мілано, Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс / instagram.com/milano_alyssa

"Я така щаслива за цю милу, талановиту та особливу дівчину! Не можу дочекатися, щоб побачити, що буде далі для неї", – поділилася зірка серіалу "Всі жінки – відьми".

Шер

WHOOOOOOOOOOOOOA

SHES FREEE,FREE,FREE



FREEEEEEEEEEEEEEEEE‼️

FREE AS A. — Cher (@cher) November 12, 2021

"Вона вільна, вільна, вільна! Вільна! Вільна як пташка", – прокоментувала подію співачка.

Донателла Версаче

Брітні Спірс та Донателла Версаче / instagram.com/donatella_versace

"Свобода – це право людини. Моє серце усміхається тобі, Брітні. Вітаю тебе із здобутою та заслуженою свободою. Я люблю тебе, твої фанати люблять тебе, і світу потрібний твій талант. Із Днем незалежності, Брітні!" – написала дизайнерка.

Селеста Барбер

"Вона вільна! А тепер забирайтеся з її шляху", – поділилася комікиня, опублікувавши традиційне відео своїх пародій.

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