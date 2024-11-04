Брітні Спіріс відкрила свій бізнес і розсекретила, чим тепер займатиметься

Артистка зайнялася творчою діяльністю, однак це не пов'язаною з музикою.

Американська попспівачка Брітні Спірс поділилася радісною новиною, що відкрила свій бізнес.

Про це виконавиця розповіла в Instagram. Артистка зізналась, що це теж творча діяльність, однак вона не пов'язана з музикою. Загалом, Брітні Спірс незабаром випустить лінійку ювелірних прикрас. У фотоблогу співачка вже показала браслет власного виробництва.

Брітні Спірс також зізналась, що неабияк хвилюється, адже для неї такий досвід новий. Однак, артистка переконана, що жінки, на яких орієнтовані ювелірні прикраси, оцінять її творіння.

Ювелірна прикраса від Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

"Скоро вийде перша моя лінійка ювелірних прикрас! Витончені, вишукані, несхожі ні на що інше! Я така схвильована! Розумію, як круто бути творцем, у якого пристрасть до багатьох речей! Дівчатка, впевнена, вам страшенно сподобається", - поділилася співачка.

Нагадаємо, нещодавно український артист Віктор Павлік розповів про бізнес 40-річного сина, який він відкрив у США. Артист також розкрив, як Олександр під час війни виїхав за кордон.

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