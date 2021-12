Брітні Спірс – 40: як змінилася попдіва

Співачка здобула популярність наприкінці 90-х.

Американська співачка Брітні Спірс святкує ювілей.

Так, 2 грудня знаменитості виповнюється 40 років. Виконавиця зараз на слуху у мільйонів, як і на початку своєї творчої кар'єри.

Щоправда, якщо у 90-ті ця популярність стосувалася пісень та ефектних шоу зірки, то зараз – скандалу з опікунством батька. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, якою Брітні була 30 років тому й яка вона зараз.

Брітні Спірс (1998 рік) / Getty Images

Брітні Спірс народилася 1981 року. Змалку вона займалася гімнастикою, співала у церковному хорі та навчалася в акторській школі. До світу шоу-бізу майбутня зірка потрапила 1993 року – тоді вона з другої спроби пройшла кастинг в шоу "Новий клуб Міккі-Мауса". Там також починали свій шлях такі зірки, як Крістіна Агілера, Джастін Тімберлейк та Раян Гослінг.

Брітні Спірс та Крістіна Агілера / Getty Images

Брітні Спірс у 16 років / Getty Images

Після закриття шоу та участі і дівочому гурті Спірс вирішила розпочати сольну кар'єру. Вона написала альбом і виступала на розігріві у гуртів 'N Sync і Backstreet Boys.

1999 рік / Getty Images

Втім, справжній успіх прийшов до неї, коли виконавиця випустила 1999 року свій перший альбом Baby One More Time. Здається, однойменна пісня лунала звідусіль.

Альбом став 15-кратним платиновим і навіть сьогодні платівка – найуспішніша за усю творчість Спірс.

Після успішного старту Брітні називали поппринцесою, Лолітою великої сцени, а сама вона із задоволенням підігрівала цікавість до себе.

2000 рік / Getty Images

Брітні Спірс на фестивалі ROCK IN RIO III (2001 рік) / Getty Images

Перед фанами Брітні була завжди усміхненою, із коротким білявим волоссям та чубчиком. Юна артистка носила відверте модне вбрання, демонструючи струнку фігуру.

Невдовзі Спірс очолила рейтинги найсексуальніших дівчат планети. Зірка закрутила роман із Джастіном Тімберлейком.

Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк / Getty Images

Зіркова пара розірвала стосунки через 4 роки – 2001-го.

За рік до цього знаменитість представила світу другий альбом Спірс Oops!... I Did It Again, а у листопаді 2001-го вийшов третій альбом - Britney. Виконавиця багато гастролювала і її життя здавалося казкою.

Брітні Спірс на NRJ Music Awards в Каннах (2004 рік) / Getty Images

Втім, 2004 року виконавиця поспішно вийшла заміж за танцюриста Кевіна Федерлайна. З цього моменту розпочалася "чорна смуга" її подальшого життя. Так, після двох пологів вона довго не могла повернути свою сексапільну форму, через що дуже переймалася.

Брітні Спірс на MTV Video Music Awards / Getty Images

А потім почалися зради з боку коханого і розлучення 2006 року. Брітні була у депресії, почала вживати наркотики та мала нервові зриви. Згодом її звинуватили у залишенні місця ДТП і водінні авто з недійсними правами. Спірс лягла до клініки на реабілітацію. За день у ЗМІ з'явилися фото артистки зі зголеним волоссям.

Голомоза Брітні Спірс б'є машину парасолькою / Getty Images

2008 року опікуном Брітні став її батько – Джеймі Спірс.

Брітні Спірс з батьком Джеймі (2008 рік) / Getty Images

Відтоді знаменитість почала експериментувати зі своїм іміджем. Зірка змінювала колір волосся, відрощувала його та навіть нарощувала пасма. Виконавиця мала дещо недбалий вигляд. Згаслий погляд, міміка та невпевнені рухи говорили про те, що вона не змогла до кінця відновитися.

Брітні Спірс з темним волоссям / Getty Images

2007 рік / Getty Images

Брітні Спірс (2008 рік) / Getty Images

Брітні Спірс у Нью-Йорку (2008 рік) / Getty Images

Брітні Спірс у Беверлі-Гіллз (2010 рік) / Getty Images

2015 рік / Getty Images

Артистка досі перебуває під опікою батька Джеймі Спірса, який контролює усі її життєві рішення, розпоряджається бізнесом і статками артистки. Минулого року фани помітили дивну поведінку кумирки та відновили рух #FreeBritney. Артистка спантеличувала своїми танцями та зовнішнім виглядом. Юзери зрозуміли, що вона хоче вирватися з під опіки тата.

instagram.com/britneyspears

facebook.com/britneyspears

У червні у суді зірка вперше відверто розповіла про ситуацію з опікунством. Вона приголомшила, що під час примусового лікування їй призначили літій, через вживання якого вона почувалася "ніби п'яною" впродовж 5 років. Крім того, її змусили поставити внутрішньоматкову спіраль, щоб вона не могла мати дітей, без права видалити її. Також зірку примушували багато працювати.

instagram.com/britneyspears

Після відвертого зізнання Брітні суд задовольнив її прохання про зміну адвоката. З новим захисником Метью Розенгартом зірка звинуватила свого батька в зловживанні опікунством.

І от 13 листопада суд припинив тривале опікунство Джеймі Спірса над американською співачкою, який контролював кожен її крок та статки протягом 13 років.

За словами артистки, тепер вона радіє таким простим речам, як проїхатися за кермом своєї автівки, або просто мати можливість потримати у руках гроші, яких вона не бачила. Також зірка вперше за 13 років випила келих шампанського. Зараз Брітні планує стати багатодітною мамою. Артистка мріє народити своєму нареченому Сему Асгарі малюка.

2020 рік / instagram.com/britneyspears

2020 рік / instagram.com/britneyspears

2021 рік / instagram.com/britneyspears

2021 рік / instagram.com/britneyspears

