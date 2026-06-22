Брітні Спірс готується ще раз стати мамою: зірка зробила неочікуване зізнання

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

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Американська співачка Брітні Спірс знову опинилася в центрі уваги після зізнання про бажання народити ще одну дитину та особисті мрії про материнство.

Артистка поділилася відвертим дописом у соцмережах. Вона опублікувала відео з танцями в День батька. У кадрі Брітні була в яскравому образі та з маленькою гітарою в руках. Саме цей музичний інструмент став символом її особливої надії. Вона натякнула, що пов’язує його з майбутнім поповненням у родині.

«Це зворушливий день для мене. Гітари нагадують мені маленьких іншопланетян, такі ніжні струни кажуть, що музика — це мова ангелів. Я купила цю гітару в Мексиці в надії, що колись у мене з’явиться ще одна дитина», — написала вона.

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Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Стосунки Брітні Спірс з її двома синами — 20-річним Шоном і 19-річним Джейденом — тривалий час залишалися напруженими. Після розлучення з Кевіном Федерлайном вона виплачувала аліменти на дітей, а її сімейна ситуація неодноразово ставала предметом обговорень. Зараз співачка залишила негативні ситуації в минулому та частіше спілкується з синами, які почали більше підтримувати маму та бути поруч у важливі моменти.

Бажання знову стати мамою для Спірс не нове. Раніше вона вже чекала на третю дитину від колишнього коханого Сема Асгарі, однак вагітність закінчилася втратою. Про інші непрості сторінки особистого життя співачка також говорила у своїх мемуарах.

Нагадаємо, раніше стало відомо про її проблеми після інциденту з керуванням автомобілем у нетверезому стані, після якого артистка заявила про готовність працювати над собою та вирізнилася дивною поведінкою під час відпочинку в одному з ресторанів, де вона гавкала та кричала в ресторані і блукала з ножем.

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