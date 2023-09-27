Брітні Спірс із великими ножами в руках налякала дивакуватими танцями у топі та трусах

Виконавиця вкотре змушує своїх прихильників хвилюватися за неї.

Американська співачка Брітні Спірс налякала дивакуватими танцями з ножами.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала дивний ролик. На відео артистка постала в білих трусах та помаранчевому топі в горошок. Як зазвичай, Брітні відривалася в танці. Все б нічого, але в руках виконавиця тримала чималі ножі.

"Я почала гратися на кухні з ножами! Не хвилюйтеся, це несправжні ножі! Геловін скоро", - заспокоїла артистка прихильників.

Хоч співачка й говорить, що ножі були фальшиві, утім, коли вона вдаряла ними, то було клацання, характерне для справжніх. До слова, цього звуку навіть злякалися собаки, які перебували на кухні, а згодом швидко втекли.

Брітні Спірс із ножами в руках влаштувала дивні танці у топі та трусах

Артистка заборонила користувачам коментувати її дописи у фотоблогу. Згодом вона виходила на зв'язок та публікувала відео, але вже без ножів.

Нагадаємо, нещодавно співачка Мадонна влаштувала зухвалу вечірку. Артистка організувала відверте свято з нагоди 18-річчя названого сина Девіда.

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