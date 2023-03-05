Брітні Спірс мило привітала чоловіка з 29-річчям та жбурнула святковий торт йому в обличчя

Чоловік американської співачки Брітні Спірс, фітнес-тренер Сем Асгарі, відсвяткував свій день народження.

Привітати свого коханого виконавиця вирішила публічно. У своєму блозі в Instagram Спірс поділилася спільними світлинами з Асгарі та написала йому ніжне привітання.

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

"З днем народження! Я дуже тебе люблю і сподіваюся, що ти отримаєш всі свої побажання і навіть більше!", - написала Спірс.

На романтичних світлинах, які опублікувала Брітні, вони з Семом цілувалися та весело проводили час разом.

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

Не обійшлося на святі й без шалених витівок від співачки. У сторіз Спірс поділилася відео, на якому жбурнула торт в обличчя своєму 29-річному чоловіку. Для Сема такий вчинок від дружини, схоже, був неочікуваний, втім, на кадрах він показав усмішку та обійняв кохану.

Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, нещодавно Брітні також поділилася милими світлинами поруч з Семом, а також не забула продемонструвати на камеру свої енергійні танці.

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