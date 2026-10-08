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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Брітні Спірс на рідкісному фото показалась одразу з двома синами-манекенниками: який вигляд вони мають

Артистка налагоджує стосунки з синами та показала, як проводить із ними час.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Брітні Спірс

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Американська співачка Брітні Спірс на рідкісному фото показалась одразу з двома синами-манекенниками.

У виконавиці доволі напружені стосунки з 20-річним Шоном та 19-річним Джейденом. Однак родина поступово відновлює втрачений зв’язок. Вони частіше бачаться та проводять час разом. Днями Брітні Спірс із синами побувала у тематичному парку розваг Dollywood. У своєму Instagram артистка показала, як минула їхня прогулянка.

Звичайно, Брітні Спірс зробила фото на пам’ять із Шоном та Джейденом. Виконавиця була одягнена в мініспідницю та картату сорочку, а от її сини віддали перевагу більш повсякденним образам — білі футболки та джинси.

Вони разом не лише прогулювались, а й, звичайно ж, катались на атракціонах. Брітні Спірс опублікувала декілька кадрів. Судячи з емоцій, їм неабияк сподобалось, хоча й було лячно.

Брітні Спірс із синами / © instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс із синами / © instagram.com/britneyspears

Що відомо про стосунки Брітні Спірс із синами

Артистка народила дітей від танцівника Кевіна Федерлайна, з яким вона була в шлюбі від 2004-го до 2007 року. У січні 2008 року чоловік отримав повну опіку над дітьми, хоча до цього ділив її зі співачкою порівно. Сталося це після інциденту, коли Спірс забарикадувалась із синами в кімнаті та відмовлялась віддавати їх батькові. Тоді ж артистку госпіталізували до психлікарні.

Після цього інциденту Шон та Джейден жили з батьком. Тим часом із матір’ю їхнє спілкування припинилось. Багато років Брітні Спірс не контактувала з синами. Сама артистка перебувала під опікою, що все ускладнювало, а хлопчики фактично росли в іншій родині. Коли ж співачка звільнилась з-під опіки, Шон та Джейден уникали маму, оскільки їх бентежила її поведінка на публіці.

Врешті, 2024 року між ними почало поступово відновлюватися спілкування. Сини стали частіше бачитися з Брітні Спірс та проводити з нею час. Хоча влітку цього року вони образились на неї, бо вона проігнорувала важливу для них подію. Річ у тім, що Шон та Джейден дебютували як манекенники на Тижні моди в Парижі. Вони просили маму прилетіти та підтримати їх. Брітні відмовилась, пояснивши, що в неї страх перельотів. Її сини цього не зрозуміли, оскільки виконавиця доволі часто подорожує приватним літаком.

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