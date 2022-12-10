Брітні Спірс налякала фанів новим відео, на якому їсть торт просто з підлоги: "Це має скінчитися!"

Підозрюють, що співачка досі перебуває під опікою.
Попдіва Брітні Спірс налякала своїх шанувальників черговим дивним відео у Мережі.
На кадрах, якими виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram, вона у червоному комбінезоні танцювала на тлі новорічної ялинки. Також Брітні сиділа у пелюстках троянд та пила шампанське, а у якийсь момент показала середній палець у камеру.
Новий епатажний ролик з'явився у блозі співачки після того, як вона видалила свою сторінку у Мережі. У дописі Брітні зазначила, що "випадково" деактивувала свій акаунт.
"Так, це мій день народження весь тиждень! Я знаю, що мій Instagram не працював декілька разів, але чесно кажучи, останні два рази я зробила це сама! Упс... я випадково натиснула не на ту кнопку... чорт би побрав цю безглузду кнопку", - написала Спірс.
Також співачка поділилася своїми планами на майбутній рік та заявила, що це перший за 15 років новий рік, коли вона нарешті буде вільною.
"Моя мета цього року - навчитися бути такою ж комфортною для люде, як і вони для мене! Я хочу піти на весілля цього року, взяти мікрофон, заспівати пару пісень і впасти вісім разів! Це мій перший рік за 15 років, коли до мене ставляться як до рівної, і, Боже правий, я не знала про ці неправильні дії", - додала Брітні.
У кінці свого відео виконавиця почала їсти торт просто з підлоги, а також вимазала кремом усю обличчя та усю себе.
Дії Спірс дуже налякали її фанів. Після таких роликів все більше прихильників Брітні переймаються через те, що психічний стан зірки знову не в порядку, а бо ж її досі тримають у неволі. Більш за все шанувальників насторожує те, що дуже давно ніхто не бачив зірку на вулиці чи на фото папараці, які завжди полюють на зірок.
- Це має скінчитися. Хтось має заступитися за неї! Так не може тривати надалі.
- Чи можуть це бути всі старі відео з попередніх років? І вона не вільна...знову? Хіба вона не підстригла волосся?
- Я не думаю, що це вона. Чому завжди записують в одній кімнаті, в тому ж будинку? Вона ув'язнена!
- Я повністю вважаю, що Брітні не контролює цей акаунт!
- Чому немає жодного фото від папараці, де вона гуляє чи вийшла до магазину? Усі кадри з цього дому!
Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс написала зворушливе звернення до своїх синів.