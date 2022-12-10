Брітні Спірс налякала фанів новим відео, на якому їсть торт просто з підлоги: "Це має скінчитися!"

Попдіва Брітні Спірс налякала своїх шанувальників черговим дивним відео у Мережі.

На кадрах, якими виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram, вона у червоному комбінезоні танцювала на тлі новорічної ялинки. Також Брітні сиділа у пелюстках троянд та пила шампанське, а у якийсь момент показала середній палець у камеру.

Новий епатажний ролик з'явився у блозі співачки після того, як вона видалила свою сторінку у Мережі. У дописі Брітні зазначила, що "випадково" деактивувала свій акаунт.

"Так, це мій день народження весь тиждень! Я знаю, що мій Instagram не працював декілька разів, але чесно кажучи, останні два рази я зробила це сама! Упс... я випадково натиснула не на ту кнопку... чорт би побрав цю безглузду кнопку", - написала Спірс.

Також співачка поділилася своїми планами на майбутній рік та заявила, що це перший за 15 років новий рік, коли вона нарешті буде вільною.

"Моя мета цього року - навчитися бути такою ж комфортною для люде, як і вони для мене! Я хочу піти на весілля цього року, взяти мікрофон, заспівати пару пісень і впасти вісім разів! Це мій перший рік за 15 років, коли до мене ставляться як до рівної, і, Боже правий, я не знала про ці неправильні дії", - додала Брітні.

У кінці свого відео виконавиця почала їсти торт просто з підлоги, а також вимазала кремом усю обличчя та усю себе.

Дії Спірс дуже налякали її фанів. Після таких роликів все більше прихильників Брітні переймаються через те, що психічний стан зірки знову не в порядку, а бо ж її досі тримають у неволі. Більш за все шанувальників насторожує те, що дуже давно ніхто не бачив зірку на вулиці чи на фото папараці, які завжди полюють на зірок.

Це має скінчитися. Хтось має заступитися за неї! Так не може тривати надалі.

Чи можуть це бути всі старі відео з попередніх років? І вона не вільна...знову? Хіба вона не підстригла волосся?

Я не думаю, що це вона. Чому завжди записують в одній кімнаті, в тому ж будинку? Вона ув'язнена!

Я повністю вважаю, що Брітні не контролює цей акаунт!

Чому немає жодного фото від папараці, де вона гуляє чи вийшла до магазину? Усі кадри з цього дому!

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс написала зворушливе звернення до своїх синів.