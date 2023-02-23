Брітні Спірс налякала фанів відео, де з сукнею в руках бігає кімнатою

Американська попзірка Брітні Спірс не дає сумувати своїм шанувальникам, які пильно стежать за тим, що відбувається з їхньою кумиркою.

Цього разу 41-річна Брітні запостила нове дивакувате відео, в якому повідомила, що спробувала себе як дизайнерка одягу. У ролику Спірс постає у топі гірчичного кольору та білих мінішортах. Намагаючись говорити з австралійським акцентом впереміш з британським, Бріні розповіла, що їй надіслали сукні, які вона розробила сама:

"Добре, чудові новини. Отже, минулого тижня, друзі, я зробила сукню. Я була дуже горда. У неї ромбоподібна вставка, блискавка ззаду, і подруга допомогла мені його пошити. Я не можу в це повірити. Я просто говорю! Гей, так пишаюся! Мені навіть не довелося це робити самій. Дякую компанії за те, що надіслали мені цю сукню. Дякую", - сказала у відео співачка.

А потім показала ту саму сукню власного дизайну, почала з нею танцювати, показувати з усіляких боків і бігати кімнатою.

Також у своєму відео Спірс попередила фанів, що якщо вона раптом видалить свою сторінку в Instagram, що вже було не раз, це не означає, що треба одразу телефонувати до поліції.

Таким чином Брітні Спірс пригадала події, що сталися наприкінці січня цього року. Тоді, нагадаємо, співачка видалила свій профіль в Instagram, що дуже занепокоїло її фанів. Вирішивши, що Брітні в біді, шанувальники не довго думаючи викликали до її будинку поліцію, аби вони перевірили, чи з нею все гаразд.

Читайте також: