Брітні Спірс налякала неадекватною поведінкою в ресторані та змусила свого чоловіка втекти з закладу

Американська співачка Брітні Спірс не на жарт налякала відвідувачів одного з ресторанів у Лос-Анджелесі.

Напередодні зірка зі своїм чоловіком Семом Асгарі завітала до одного з місцевих закладів. Вже за деякий час Брітні почала щось викрикувати на увесь зал та досить дивно поводитися. На співачку одразу почали звертати увагу відвідувачі та знімати на камеру, ділиться TMZ.

Асгарі не витримав такого спектаклю від дружини, тому майже одразу втік з закладу. А ось Брітні переключила увагу на офіціанта та почала розповідати йому безладні речення. За словами відвідувачів ресторану, поведінка Спірс була "маніакальною".

Коли зірка помітила, що її знімають на камеру, вона сама швидко залишила заклад і навіть не розрахувалася. Пізніше, за словами очевидців, охоронець Брітні повернувся за рахунком.

Зазначимо, що останнім часом поведінка Брітні у соціальних мережах почала дещо насторожувати її шанувальників. Оголені світлини та нерозбірливі пости змушують фанів співачки хвилюватися про її психічне здоров'я, а дехто взагалі вважає, що вона знову опинилася під чиїмось впливом.

Раніше у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Брітні Спірс виставила на продаж свій розкішний маєток, у якому хотіла почати нове життя після звільнення від опіки.

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