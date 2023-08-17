Брітні Спірс найняла адвоката Джонні Деппа для розлучення і спантеличила реакцією на розрив з чоловіком

Артистка підігріла чутки про розставання з Семом Асгарі.
Американська співачка Брітні Спірс, схоже, справді розлучається з фітнес-тренером Семом Асгарі після року подружнього життя.
Так, папараці днями заскочили артистку за кермом її білого Mercedes-Benz, коли вона їхала Лос-Анджелесом. На пальці зірки журналісти не помітили обручки. Окрім того, як повідомляє видання DailyMail, Спірс вже найняла адвокатів для шлюборозлучного процесу.
Справою Брітні займатиметься знаменита адвокатка з розлучень Лора Вассер. Вона свого часу захищала права Кім Кардаш'ян, Кевіна Костнера та Джонні Деппа.
Офіційно інформацію про розлучення поки не коментувала ані Брітні, ані Сем. Проте Спірс залишила свіжий допис в Instagram. У ньому артистка повідомила, що "скоро придбає собі коня". Можливо, це є якийсь своєрідний натяк артистки на зміни в її особистому житті.
Зазначимо, що ініціатором розлучення став Сем Асгарі. Він офіційно подав на розрив у середу, 16 серпня, посилаючись на "непримиренні розбіжності" і вказавши 28 липня 2023 як дату розлучення, про що вперше повідомив TMZ.
Також Асгарі вимагає передивитися їхній зі Спірс шлюбний контракт, який вони підписали перед весіллям. Згідно з документом у випадку розлучення Асгарі не отримує нічого. Своєю чергою, фітнес-тренер пообіцяв розсекретити "ганебну інформацію" про дружину, якщо вона не погодиться на його умови. До речі, статки попспівачки оцінюються в 60 мільйонів доларів.
Читайте також: