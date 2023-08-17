Брітні Спірс найняла адвоката Джонні Деппа для розлучення і спантеличила реакцією на розрив з чоловіком

Американська співачка Брітні Спірс, схоже, справді розлучається з фітнес-тренером Семом Асгарі після року подружнього життя.

Так, папараці днями заскочили артистку за кермом її білого Mercedes-Benz, коли вона їхала Лос-Анджелесом. На пальці зірки журналісти не помітили обручки. Окрім того, як повідомляє видання DailyMail, Спірс вже найняла адвокатів для шлюборозлучного процесу.

Справою Брітні займатиметься знаменита адвокатка з розлучень Лора Вассер. Вона свого часу захищала права Кім Кардаш'ян, Кевіна Костнера та Джонні Деппа.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

Офіційно інформацію про розлучення поки не коментувала ані Брітні, ані Сем. Проте Спірс залишила свіжий допис в Instagram. У ньому артистка повідомила, що "скоро придбає собі коня". Можливо, це є якийсь своєрідний натяк артистки на зміни в її особистому житті.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Зазначимо, що ініціатором розлучення став Сем Асгарі. Він офіційно подав на розрив у середу, 16 серпня, посилаючись на "непримиренні розбіжності" і вказавши 28 липня 2023 як дату розлучення, про що вперше повідомив TMZ.

Брітні Спірс з Семом Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

Також Асгарі вимагає передивитися їхній зі Спірс шлюбний контракт, який вони підписали перед весіллям. Згідно з документом у випадку розлучення Асгарі не отримує нічого. Своєю чергою, фітнес-тренер пообіцяв розсекретити "ганебну інформацію" про дружину, якщо вона не погодиться на його умови. До речі, статки попспівачки оцінюються в 60 мільйонів доларів.

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