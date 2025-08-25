Брітні Спірс неочікувано потанцювала під трек ексбойфренда Тімберлейка, а після цього оголилася

Брітні Спірс / © Associated Press

Реклама

Американська співачка Брітні Спірс поділилась відвертим фото, де позує повністю оголеною піcля прослуховування композиції свого колишнього хлопця — Джастіна Тімберлейка.

Артистка позувала перед великим вікном, піднявши руки над головою, залишивши на собі лише високі чорні чоботи. Найінтимніші місця Брітні прикрила смайликом-трояндою. Коментарі під дописом вона вимкнула, проте вже за кілька годин світлина зібрала близько 200 тисяч уподобань.

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Фани звернули увагу, що скандальне фото з’явилося після іншої публікації співачки — відео, де вона танцює на яхті в жовто-зеленому бікіні під трек "Carry Out", який виконує Timbaland разом із Джастіном Тімберлейком. Саме з Тімберлейком Брітні мала гучний роман на початку 2000-х, і будь-яка згадка про нього досі викликає ажіотаж серед прихильників пари.

Реклама

Також через декілька годин після фото, де співачка позувала повністю оголеною, вона виклала ще один допис, в якому написала, що найважчі роки в її житті були ті, коли її розлучили з дітьми, проте зараз вона вдячна Богу, що він її "зцілив".

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

"Ми — лише люди, такі крихкі й вразливі. Найважчими роками мого життя стали ті три роки, коли моїх двох синів не було поруч… Та тепер я відчуваю, що починаю зцілюватися. Сьогодні я дякую Ісусу", — зазначила Брітні.

У своїх мемуарах "The Woman in Me" артистка вперше зізналася, що під час стосунків із Тімберлейком завагітніла, проте співак наполягав на аборті. Попри розрив понад 20 років тому, історія цієї пари продовжує інтригувати прихильників, і кожна дія Брітні, пов’язана з Джастіном, одразу стає подією.

Нагадаємо, нещодавно Джастін Тімберлейк розповів про проблеми зі здоров’ям. Артист пояснив свою неоднозначну поведінку на концерті.