Брітні Спірс неочікувано продала права на всі свої пісні: відома приголомшлива сума угоди

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Американська співачка Брітні Спірс неочікувано продала права на весь свій музичний каталог.

Про це повідомляє видання BBC. Зазначається, що артистка уклала угоду з незалежним музичним лейблом Primary Wave ще торік 30 грудня. Виконавиця продала свої пісні за майже 200 мільйонів доларів.

Представники Брітні Спірс та лейблу Primary Wave відмовились від коментарів та не стали розкривати деталі угоди.

Зазначимо, Брітні Спірс дебютувала 1999 року. За час музичної діяльності виконавиця створила дев'ять студійних альбомів. Артистка продала понад 150 мільйонів примірників своїх платівок.

2024 року Брітні Спірс повідомила, що не повернеться в музичну індустрію. Останню пісню виконавиця випустила 2022 року в дуетні з британським музикантом Елтоном Джоном, яка отримала назву Hold Me Closer.

