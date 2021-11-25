Брітні Спірс оцінила кумедного кота Степана з України з вічно сумною мордочкою

Артистка запостила знімок тварини у себе в фотоблогу.

Американська поп-зірка Брітні Спірс насмішила шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Співачка розмістила у фотоблогу кадр, на якому зображений кумедний кіт з сумним виразом мордочки, тваринка поклала лапку на стіл, а поруч з нею стоїть бокал червоного вина.

"Я щойно зняла фільм під назвою "кумир"… у ньому гарантовано будуть хіти та багато яскравих фотографій, які можна буде побачити на обличчях моєї прекрасної родини! Я сподіваюся, що ви, друзі, добре проводите час, тому що я впевнена! Якщо я час від часу замовкатиму, ви зможете заскочити мене десь із цим котом", - підписала фото Брітні.

Кіт Степан полонив американську поп-зірку / instagram.com/britneyspears

Зазначимо, що це той самий кіт Степан з Харкова, який став зіркою Мережі завдяки своєму аристократичному погляду. Тварина не реагує на будь-які зовнішні фактори і завжди залишається із непохитним поглядом. Власниця кота публікує світлини свого улюбленця і створила його сторінку в Instagram. Незворушний кіт Степан назбирав понад 100 тисяч фоловерів.

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