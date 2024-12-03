Брітні Спірс офіційно розлучилася з чоловіком через півтора року після їхнього розриву

Популярна американська співачка Брітні Спірс офіційно розлучилася з чоловіком, фітнес-тренером Семом Асгарі.

Як пише видання People, сталося це у символічну дату. Так, 2 грудня суд Каліфорнії офіційно визнав виконавицю холостячкою. Що цікаво, саме того дня Брітні святкувала день народження. Попдіві виповнилося 43 роки.

Загалом, пара змогла офіційно розлучитися лише через півтора року після їхнього розриву. Ще в липні 2023 року стало відомо, що Брітні та Сем не разом, а в серпні того ж таки року фітнес-тренер подав на розлучення. Судова тяганина тривала до початку грудня 2024-го.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

Наразі ж Брітні Спірс рішуче налаштована кардинально змінити своє життя, про що вона оголосила у фотоблогу. Артистка остаточно відмовилася від алкоголю та інших речовин, що змінюють свідомість, а також зібралася переїхати до Мексики. Окрім того, виконавиця рішуче налаштована налагодити стосунки з синами від ексчоловіка Кевіна Федерлайна.

Нагадаємо, нещодавно український режисер Євген Синельников висловився про свою колишню дружину. Знаменитість розкрив, в яких стосунках залишився з ексобраницею після розлучення.

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