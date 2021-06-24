Брітні Спірс особисто виступила у суді проти опікунства батька: "Я не щаслива і не все гаразд"

Співачка вперше відверто прояснила ситуацію.
Популярна співачка Брітні Спірс, особисто висловилася щодо звільнення її від опіки батька, який не так давно заявив, що вона страждає на деменцію.
Так, 39-річна зірка вперше зробила публічну заяву в залі суду, який розглядав її позов про те, щоб позбутися від примусового контролю, який триває 13 років. Артистка наголосила, що не володіє своїм життям і що хоче повернути свої права.
"Я збрехала всьому світу, сказавши, що я щаслива і все зы мною гаразд. Я не щаслива і не все гаразд, я не можу спати. Я не поверталася до суду стільки часу, тому що думала, що люди мені не повірять...Неправильно змушувати мене робити те, чого я не хочу. Це опікунство повинно закінчитися. Я щиро вірю, що воно жорстоко...Мій батько і всі ті, хто причетний до цього опікунства, в тому числі мій менеджмент, повинні сидіти у в'язниці", - заявила зірка телефоном.
Як пише видання Associated Press, Спірс розповіла, що під час примусового лікування їй призначили літій, через вживання якого вона почувалася "як ніби п'яною" впродовж 5 років.
"Це сильний наркотик. Якщо його приймати більше п'яти місяців, може розвинутися розумова неповноцінність. Я відчувала себе наче п'яною, не могла ні про що поговорити ні з мамою, ні з татом. За мною дивилися шість різних медсестер", - приголомшила зізнанням знаменитість.
Крім того за словами зірки, її змусили поставити внутрішньоматкову спіраль, щоб вона не могла мати дітей, без права видалити її.
"Я хочу вийти заміж і народити дитину. Я хотіла вийняти ВМС і завести дитину, але опікун відмовив мені, тому що вони не хочуть, щоб я народжувала", - заявила зірка.
Співачка заявила, що її змушували працювати, коли вона відчувала сильну втому і просила про перерву та зазначила, що все її життя схоже на постійне перебування в реабілітаційному центрі, оскільки проходить терапію три рази на тиждень.
"Вони змушують мене відчувати, що я живу в програмі реабілітації, а не в своєму будинку. Я буду проходити терапію, але тільки раз в тиждень, тому що вона мені дійсно потрібна", - зауважила артистка.
Варто зазначити, що апід час слухання суду, під будівлею зібралося чимало фанатів Брітні, які її підтримували. Шанувальники вийшли з плакатами, на яких було зображено хештег #FreeBritney.
Нагадаємо, Брітні Спірс перебуває під опікою батька від 2008 року, після того, як вона потрапила в психіатричну клініку через проблеми з алкоголем і наркотиками.
Однак останніми роками співачка намагається позбавитись опікунства і мати можливість самостійно розпоряджатися своїм життям і фінансами.
А не так давно шанувальники зірки відновили рух #FreeBritney, який започаткували фанати зірки ще 2009 року після рішення суду про призначення опікуна для співачки – її тата. На такі дії їх наштовхнула поведінка виконавиці, її дивакуваті танці, відео, де ходить туди-сюди і швидко говорить. Шанувальники зрозуміли, що Спірс таким чином подає сигнали.