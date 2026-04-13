Брітні Спірс після п'яного арешту загриміла до рехабу
Артистка перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі.
Американська відома співачка Брітні Спірс загриміла до рехабу.
Новину підтвердили представники зірки, пише Page Six. Зазначається, що 44-річна виконавиця проходить лікування в реабілітаційному центрі. Також представники наголосили, що це було добровільне бажання Брітні Спірс, а не примусове.
До слова, співачка опинилась в рехабі через місяць після того, як її зупинили поліцейські в стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронцям тоді довелося затримати артистку та доправити до відділку. На ранок виконавицю відпустили, проте на неї ще чекає суд, який відбудеться 4 травня.
Представники Брітні Спірс після інциденту повідомляли, що вона розуміє всю серйозність інциденту та вживатиме заходів, аби це не повторились. Тим часом рідні артистки обіцяли підтримувати її в цей тяжкий час. Сини виконавиці свого слова дотримуються. Нещодавно співачка вперше за тривалий час показалась із Шоном та Джейдоном і розкрила, як вони на неї впливають.