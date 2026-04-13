ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Час на прочитання
1 хв

Брітні Спірс після п'яного арешту загриміла до рехабу

Артистка перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі.

Автор публікації
Валерія Сулима
Брітні Спірс

Брітні Спірс / © Associated Press

Американська відома співачка Брітні Спірс загриміла до рехабу.

Новину підтвердили представники зірки, пише Page Six. Зазначається, що 44-річна виконавиця проходить лікування в реабілітаційному центрі. Також представники наголосили, що це було добровільне бажання Брітні Спірс, а не примусове.

До слова, співачка опинилась в рехабі через місяць після того, як її зупинили поліцейські в стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронцям тоді довелося затримати артистку та доправити до відділку. На ранок виконавицю відпустили, проте на неї ще чекає суд, який відбудеться 4 травня.

Представники Брітні Спірс після інциденту повідомляли, що вона розуміє всю серйозність інциденту та вживатиме заходів, аби це не повторились. Тим часом рідні артистки обіцяли підтримувати її в цей тяжкий час. Сини виконавиці свого слова дотримуються. Нещодавно співачка вперше за тривалий час показалась із Шоном та Джейдоном і розкрила, як вони на неї впливають.

Дата публікації
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie