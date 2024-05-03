Брітні Спірс після бійки у готелі серйозно травмувала ногу та звинуватила у цьому маму: "Ненавиджу"

Американська співачка Брітні Спірс налякала фанів останніми новинами.

Зірка вже тривалий час викликає занепокоєння через власний психічний стан. Зокрема, видання TMZ повідомило про черговий неприємний інцидент за участі Брітні. За їхніми даними виконавиця влаштувала справжню бійку під час відпочинку зі своїм бойфрендом Полом Річардом Солізом, який одружений та має дітей.

Це трапилося у ніч проти 3 травня в одному з голлівудських готелів. Відвідувачі викликали поліцію після того, як зчинився крик з номеру готелю, де зірка влаштувала гучну вечірку з коханим. Втім, після приїзду поліції жодних правопорушень не було виявлено. Через деякий час на місце приїхала карета швидкої, яку викликали через крики знаменитості і ризики "психічного зриву". Як виявилося, між парою виник ще один конфлікт, який уже "переріс у фізичне насилля". Вийшовши напівоголеною з готелю, Спірс залишила бойфренда та попрямувала зі своєю охороною, відмовившись від госпіталізації.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Тим часом у своєму фотоблогу Брітні показала наслідки сутичок і продемонструвала вивихнуту щиколодку. До того ж у цьому артистка звинуватила свою маму. За її словами, це вона винна у цьому неприємному інциденті. І висловила подяку своєму адвокату Метью Розенгарту.

"Я знаю, що моя мама була причетна! Я не розмовляла з нею шість місяців. Втім, вона якимось чином зателефонувала мені одразу після інциденту до того, як вийшли новини! Мене підставили так само, як вона це робила тоді! Хотілося б мати бабусю й дідуся! Ненавиджу! Мені вже байдуже, чесно. А ось цей чоловік (адвокат – прим. ред.) чудовий! Він для мене, як батько, і він допоміг мені пережити минулу ніч! Обожнюю вас і захоплююся, пане Метью!", - написала артистка.

Адвокат Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, нещодавно Камалія після чуток про насильство поїхала з України й назвала до кого.

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