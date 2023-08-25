Брітні Спірс після розлучення з Семом Асгарі орендувала йому елітне житло за 10 тисяч доларів

Американська співачка Брітні Спірс після заяви про розлучення з фітнес-тренером та моделлю Семом Асгарі приголомшила своїм вчинком.

Як відомо, колишній чоловік зірки покинув їхній спільний будинок і тепер мешкає у квартирі в Лос-Аджелесі. Щоправда, як кажуть інсайдери виданню TMZ, гроші за житло в елітному будинку сплачує саме Брітні. За словами джерел, співачка орендує екскоханому квартиру за чималу суму у 10 тисяч доларів на місяць.

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

Неочікувано, але таку пораду Спірс дали її менеджери та адвокати. У такий спосіб вони намагаються якось "згладити конфлікт". Після розлучення Сем планує розкрити багато неприємних подробиць про життя з ексдружиною та оскаржити пункт шлюбного договору про нерозголошення конфіденційної інформації їхніх стосунків. Тож тепер Брітні усіма способами намагається врятувати залишки репутації.

Зараз експодружжя майже не спілкується, а усі питання вирішують їхні адвокати. Однак Брітні та Сем вже встигли поділити спільних домашніх тварин, а саме п'ятьох собак різних порід. Так, Асгарі забрав собі добермана на прізвисько Порш, а у Спірс залишилися чотири інші улюбленця.

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

Тим часом Брітні Спірс намагається відволіктися від розриву гучними тусовками. Нещодавно співачка влаштувала запальну вечірку з чоловіками, де їй облизували ноги та носили на руках.

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