Брітні Спірс після розлучення з Семом Асгарі показала, як її цілує інший чоловік

Американська поп-діва Брітні Спірс після розлучення зі своїм чоловіком Семом Асгарі не проводить вечори наодинці.

Так, на своїй сторінці в Instagram співачка показала, як її ніжно цілує інший чоловік. Щаслива Брітні позувала поруч із незнайомцем та усміхалася на камеру.

Брітні Спірс з другом / Фото: instagram.com/britneyspears

Проте, яке виявилося, на фото разом з виконавицею її близький друг. Про це Спірс розповіла у публікації, а також поділилася тим, як вона переживає розлучення.

"Я в такому прекрасному місці! Мені так пощастило мати чудових друзів! Позитивні твердження для мене зараз важливі! Я кажу це тому, що я переживаю розлучення, і відображати своє минуле в книзі було, скажімо так, нелегко! Я просто кажу! Але я беру один день за одним, навчаючись дихати! Любов до себе настільки неймовірно важлива! Я прокинулася і просто розплакалася, тому що відчула вдячність за те, що перебуваю в такому прекрасному місці", - написала Брітні.

Брітні Спірс з другом / Фото: instagram.com/britneyspears

Також за словами співачки, зараз вона поринула у світ соцмереж і намагається бути в курсі усіх новин у цій сфері. На думку співачки, це цікаво, що заразу людей є стільки можливостей покращувати свої фото, але і зловживати цим не слід.

"Я подумала про своє відношення між моїм життям та Instagram на даний момент! Це викликає звикання... але, на мою особисту думку, ви починаєте ставитися до себе занадто серйозно, коли люди вас кидають. Ей, я не буду рекламувати FaceTune до кінця свого життя, але серйозно, коли у мене бувають дні депресії, я дивлюся і бачу нові додатки, і це змушує мене відчувати себе дурною! Я така: "Ого, це круто! Я бачу речі яскравіше, і що з того, що вони покращені! Я просто намагаюся зрозуміти людей, які кажуть, що не беруть у цьому участі! Але вони чомусь повністю захищаються, висуваючи звинувачення і применшуючи це, кажучи, що всі фотографії фальшиві і всі вони відретушовані! Нічого не є справжнім... чесно кажучи, кого це хвилює! Якщо ти такий правильний і досконалий, чому тебе взагалі повинно хвилювати, що хтось експериментує з додатками на своєму телефоні? Навіщо навіть згадувати про це? Якщо ти набагато кращий за це? Але чи це так? Ну ж бо! Я люблю свого найкращого друга", - висловилася Спірс.

Тим часом сама ж Брітні взагалі не соромиться показувати себе такою, як у Мережі. Днями співачка приголомшила кадрами, на яких оголеною танцює посеред ванної кімнати.

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