Брітні Спірс після розлучення закрутила новий роман – ЗМІ

Подейкують, що саме через цього чоловіка Сем Асгарі пішов від артистки.

Американська співачка Брітні Спірс після розлучення з фітнес-тренером Семом Асгарі закрутила новий роман.

Принаймні так стверджує видання Us Weekly, із посиланням на власні джерела. Зазначається, що виконавиця перебуває в романтичних стосунках із колишнім її працівником Полом Річардом Солізом, який одружений та має дітей.

Брітні Спірс нібито вкрай рідко ходить із новим обранцем на побачення, разом вони подорожують до Санта-Барбари, а чоловік дві-три ночі на тиждень залишається в домі знаменитості.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Як стверджують джерела, співачку не бентежить, що Пол одружений та має дітей. Ба більше, вона вже навіть знайома зі спадкоємцями обранця та чудово з ними ладнає.

Тим часом команда Спірс проти їхніх романтичних стосунків. Річ у тім, що Соліз мав численні проблеми із законом, через що його довелося звільнити з роботи, що стосувалася догляду за будинком виконавиці.

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

До речі, ходили плітки, що Брітні Спірс закрутила роман із Полом Річардом Солізом, ще коли перебувала у шлюбі з Семом Асгарі. Подейкували, що саме через нього фітнес-тренер пішов від співачки, адже заскочив їх разом у ліжку. Тоді нібито зірка припинила їхні романтичні стосунки.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс здивувала неочікуваними подробицями зі свого особистого життя. Виконавиця зізналась, що мала романтичні стосунки з актором Беном Аффлеком, та навіть показала їхнє спільне фото.

Читайте також: