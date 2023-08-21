Брітні Спірс після розлучення знялася топлес і влаштувала вечірку з чоловіками, де їй облизували ноги

Американська співачка Брітні Спірс після розлучення з чоловіком, фітнес-тренером Семом Асгарі, зовсім не сумує.

Виконавиця у своєму Instagram почала активно ділитися пікантними кадрами. Спочатку артистка показалася на ліжку, де лежала топлес. Груди Брітні приховала ковдрою. Пікантні кадри артистка не підписувала.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Вже через годину співачка знову опублікувала провокаційні кадри. Артистка поділилася, що влаштувала вечірку. Серед запрошених були лише самі накачані чоловіки. Спочатку Брітні, яка була одягнена у чоботи та зелену мінісукню, показала, як один з гостей облизував їй ноги.

Брітні Спірс на вечірці / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс на вечірці / Фото: instagram.com/britneyspears

Потім артистка показала, як купа чоловіків тримали її на руках на подвір'ї. Гості розгойдували знаменитість, ніби збиралися кинути до басейну.

Брітні Спірс після розлучення з Семом Асгарі відірвалася на вечірці у компанії лише чоловіків

Розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі – що відомо

Нещодавно почали ширитися чутки, що пара, яка прожила у шлюбі рік, розлучається. Згодом цю новину підтвердив Сем Асгарі. Подейкують, що чоловік пішов від Брітні, бо вони постійно сварилися, а співачка навіть підіймала на нього руку. Останньою краплею для Асгарі нібито стало те, що він заскочив дружину, коли та зраджувала йому з працівниками будинку. Тим часом експодружжя не розкриває подробиць розлучення, а лише говорить, що у шлюбі дійсно було не все так солодко.

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