Брітні Спірс після розлучення знялася топлес і влаштувала вечірку з чоловіками, де їй облизували ноги

Виконавиця відірвалася у компанії лише накачаних чоловіків.
Американська співачка Брітні Спірс після розлучення з чоловіком, фітнес-тренером Семом Асгарі, зовсім не сумує.
Виконавиця у своєму Instagram почала активно ділитися пікантними кадрами. Спочатку артистка показалася на ліжку, де лежала топлес. Груди Брітні приховала ковдрою. Пікантні кадри артистка не підписувала.
Вже через годину співачка знову опублікувала провокаційні кадри. Артистка поділилася, що влаштувала вечірку. Серед запрошених були лише самі накачані чоловіки. Спочатку Брітні, яка була одягнена у чоботи та зелену мінісукню, показала, як один з гостей облизував їй ноги.
Потім артистка показала, як купа чоловіків тримали її на руках на подвір'ї. Гості розгойдували знаменитість, ніби збиралися кинути до басейну.
Розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі – що відомо
Нещодавно почали ширитися чутки, що пара, яка прожила у шлюбі рік, розлучається. Згодом цю новину підтвердив Сем Асгарі. Подейкують, що чоловік пішов від Брітні, бо вони постійно сварилися, а співачка навіть підіймала на нього руку. Останньою краплею для Асгарі нібито стало те, що він заскочив дружину, коли та зраджувала йому з працівниками будинку. Тим часом експодружжя не розкриває подробиць розлучення, а лише говорить, що у шлюбі дійсно було не все так солодко.
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