Брітні Спірс після заяви у суді перепросила шанувальників за дворічну брехню: "Мені було ніяково"

Брітні Спірс після заяви у суді перепросила шанувальників за дворічну брехню: "Мені було ніяково"

Співачка зробила емоційний допис у своєму фотоблогу.

Популярна співачка Брітні Спірс, яка бореться за свою незалежність від батька, вийшла на зв'язок з шанувальниками.

Так, 39-річна зірка у своєму Instagram опублікувала емоційний допис, в якому перепросила своїх підписників за дворічну брехню.

У відвертій публіукації артистка заявила, що хоче розповісти маленький секрет, і підкреслила, що всі люди мріють жити, як в казці. Однак вона не може так охарактеризувати свою долю тому і попросила вибачення за те, що протягом двох років імітувала щасливе життя.

"Я вірю, що люди хочуть казкового життя. І судячи з того, що я писала в соцмережі, моє життя мало просто чудовий вигляд. Я думаю, що це те, до чого ми всі прагнемо...Я прошу вибачення за те, що прикидалася, ніби останні два роки зі мною все було гаразд. Я зробила це через свою гордість, і мені ніяково було ділитися тим, що зі мною сталося. Але будемо чесні: хто не хоче виставляти своє життя в позитивному ключі? Хочете вірте, хочете ні, але вдавання, що все нібито добре, мені допомогло", - зауважила Спірс.

Зірка також розповіла історію про свою матір, яка в поганих ситуаціях не показувала свої переживання, щоб не засмучувати дітей.

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Брітні ще раз наголосила, що жила в пеклі і більше не хоче створювати ілюзію щасливого життя.

"Я вирішила опублікувати це повідомлення, тому що, чорт візьми, пройшла через пекло. Я відчуваю, що Instagram став моєю віддушиною, щоб ділитися і просто відчути, що я важлива, незважаючи на те що я пережила. І це спрацювало. Тепер я вирішила почати читати більше казок", - підсумувала зірка.

Шанувальники у коментарях виказали слова підтримки Брітні і подякували за відвертість.

Дякую, що ви говорите свою правду. Ви заслуговуєте на те, щоб прожити життя на ваших умовах!

Залишайся сильною, Брітні!

Ти смілива легенда, знаковіша, ніж будь-який казковий персонаж! Продовжуй, королево! Ми підтримаємо тебе на всьому шляху!

Нагадаємо, вчора весь світ схолихнув виступ Брітні Спірс у суді у справі щодо звільнення її від опіки батька. Зірка дала свідчення, що не може більше жити в рамках конролю свого батька і наголосила, що не володіє своїм життям і хоче повернути свої права.

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