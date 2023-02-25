Брітні Спірс поділилася кадрами поруч з чоловіком Семом Асгарі та показала шалені танці на камеру

Американська співачка Брітні Спірс поділилася кадрами зі своїм чоловіком, фітнес-тренером Семом Асгарі.

Вперше за довгий час виконавиця опублікувала у Мережі нові світлини з коханим. На фото Брітні позувала поруч з Семом на селфі у дзеркалі. Чоловік зірки усміхався на камеру, а ось Брітні чомусь стояла поруч з серйозним виразом обличчя.

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

Під світлинами Спірс поділилася своїми хаотичними думками та розмірковувала, що її чоловік виглядає значно вищим за неї.

"На фотографіях, які я робила під час прогулянок з Хесамом, я завжди виглядала з ним такою ж високою або навіть вищою ... так що ця фотографія була досить цікавою! Він наче на дві голови більший за мене", - написала Брітні.

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

Не обійшлося і без шалених танців Брітні, які вже стали невід'ємною частиною соцмереж знаменитості. Спірс показала, як запалює під хіти 80-х років у коротких шортах та білій футболці.

"Якщо ви свайпнете, то побачите, що ми з помічником робимо під час зливи... музика ботанів 80-х! Не заздріть моїм навичкам", - додала Спірс.

Читайте також: