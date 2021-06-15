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Брітні Спірс поділилася романтичним фото з 27-річним бойфрендом

Брітні Спірс поділилася романтичним фото з 27-річним бойфрендом

Associated Press

Зірка замилувала фанів новою світлиною.

Американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно спантеличила фанів дивним танцем у леопардовому комбінезоні, поділилася рідкісним знімком.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, де показала молодого бойфренда. На світлині закохані дивлячись одне на одного позують в очікуванні поцілунку.

© instagram.com/britneyspears
instagram.com/britneyspears

У своєму фотоблогу обранець знаменитості, 27-річний фітнес-тренер Сем Асгарі, також поділився знімком з коханою.

© instagram.com/samasghari
instagram.com/samasghari

Шанувальникам таке миле фото зірки припало до смаку. Вони засипали пару компліментами та зазначили, що Брітні має щасливий вигляд.

  • Ці фото значно кращі, ніж її дивні танці
  • Красива пара
  • Ця пара така ідеальна
  • Це так мило, що і він публікує ваші фото

Нагадаємо, не так давно епатажна співачка у своєму фотоблогу засвітила сідниці. Зірка наголосила, що раніше жодного разу не публікувала фото цієї частини тіла.

 