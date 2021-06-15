Брітні Спірс поділилася романтичним фото з 27-річним бойфрендом

Зірка замилувала фанів новою світлиною.
Американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно спантеличила фанів дивним танцем у леопардовому комбінезоні, поділилася рідкісним знімком.
Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, де показала молодого бойфренда. На світлині закохані дивлячись одне на одного позують в очікуванні поцілунку.
У своєму фотоблогу обранець знаменитості, 27-річний фітнес-тренер Сем Асгарі, також поділився знімком з коханою.
Шанувальникам таке миле фото зірки припало до смаку. Вони засипали пару компліментами та зазначили, що Брітні має щасливий вигляд.
- Ці фото значно кращі, ніж її дивні танці
- Красива пара
- Ця пара така ідеальна
- Це так мило, що і він публікує ваші фото
Нагадаємо, не так давно епатажна співачка у своєму фотоблогу засвітила сідниці. Зірка наголосила, що раніше жодного разу не публікувала фото цієї частини тіла.