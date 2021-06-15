Брітні Спірс поділилася романтичним фото з 27-річним бойфрендом

Зірка замилувала фанів новою світлиною.

Американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно спантеличила фанів дивним танцем у леопардовому комбінезоні, поділилася рідкісним знімком.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, де показала молодого бойфренда. На світлині закохані дивлячись одне на одного позують в очікуванні поцілунку.

instagram.com/britneyspears

У своєму фотоблогу обранець знаменитості, 27-річний фітнес-тренер Сем Асгарі, також поділився знімком з коханою.

instagram.com/samasghari

Шанувальникам таке миле фото зірки припало до смаку. Вони засипали пару компліментами та зазначили, що Брітні має щасливий вигляд.

Ці фото значно кращі, ніж її дивні танці

Красива пара

Ця пара така ідеальна

Це так мило, що і він публікує ваші фото

Нагадаємо, не так давно епатажна співачка у своєму фотоблогу засвітила сідниці. Зірка наголосила, що раніше жодного разу не публікувала фото цієї частини тіла.

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