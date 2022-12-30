Брітні Спірс показала пишний бюст у душі та повідомила про зміну імені

Американська співачка Брітні Спірс не втомлюється ділитися з прихильниками своїми інтимними світлинами та відео.

На цей раз виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому оголеною позує в душі. У кадрі Брітні продемонструвала пишні груди, уважно дивлячись у камеру.

У підписі до ролику Спірс несподівано написала, що змінила ім'я, але у подробиці зірка вдаватися не стала.

"Змінила своє ім'я на Бруклін", - коротко написала співачка.

Що з цього приводу думають шанувальники попзірки, дізнатися не вдалося, адже Брітні обмежила можливість залишати коментарі під її публікаціями.

Ймовірно це сталося після того, як фани почали залишати свої стурбовані коментарі під дописами виконавиці. Їх почало лякати те, наскільки відверто та дивно веде себе Брітні.

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