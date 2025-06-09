Брітні Спірс показала розваги з 18-річним сином і здивувала цікавим фактом про нього: "Я шокована"

Брітні Спірс / © Associated Press

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Популярна американська співачка Брітні Спірс вперше за тривалий час показала свого сина Джейдена, з яким примирилася на початку цього року.

У своєму фотоблогу артистка опублікувала особливі кадри з юнаком і показала їхні розваги. Зокрема, зіркова мама зазнімкувала момент, як вона на великій швидкості їде в кабріолеті, яким кермує значно підрослий Джейден, під легендарну пісню Ленні Кравіца Fly Away. Брітні не приховувала свого щастя та подекуди розмовляла з хлопцем.

Син Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Крім того, Спірс похизувалася тим, як швидко підріс і змінився її син. Співачка зізналася, що досі не може отямитися від зросту хлопця, який сягає 190 см. Особливо зіркова мама звернула увагу на його “гігантські руки”.

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“Він такий високий — 190 см, а руки — просто гігантські! Скільки вже часу я шокована! Це до божевілля неймовірно ы це навіть не смішно! Я така благословенна! Але, будь ласка, бережи також моє серце!” — підписала кадри 43-річна співачка.

Син Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс здивувала своєю поведінкою на борту літака та розповіла, як порушила правила польоту.