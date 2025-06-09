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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1600
Час на прочитання
1 хв

Брітні Спірс показала розваги з 18-річним сином і здивувала цікавим фактом про нього: "Я шокована"

Артистка потішила фанів рідкісними кадрами свого материнства.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Брітні Спірс

Брітні Спірс / © Associated Press

Популярна американська співачка Брітні Спірс вперше за тривалий час показала свого сина Джейдена, з яким примирилася на початку цього року.

У своєму фотоблогу артистка опублікувала особливі кадри з юнаком і показала їхні розваги. Зокрема, зіркова мама зазнімкувала момент, як вона на великій швидкості їде в кабріолеті, яким кермує значно підрослий Джейден, під легендарну пісню Ленні Кравіца Fly Away. Брітні не приховувала свого щастя та подекуди розмовляла з хлопцем.

Син Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Син Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Крім того, Спірс похизувалася тим, як швидко підріс і змінився її син. Співачка зізналася, що досі не може отямитися від зросту хлопця, який сягає 190 см. Особливо зіркова мама звернула увагу на його “гігантські руки”.

“Він такий високий — 190 см, а руки — просто гігантські! Скільки вже часу я шокована! Це до божевілля неймовірно ы це навіть не смішно! Я така благословенна! Але, будь ласка, бережи також моє серце!” — підписала кадри 43-річна співачка.

Син Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Син Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс здивувала своєю поведінкою на борту літака та розповіла, як порушила правила польоту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1600
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