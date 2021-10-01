Брітні Спірс показала себе повністю оголеною після того, як звільнилась від опіки батька

Артистка вирішила опублікувати відверті фото.

Популярна співачка Брітні Спірс, яка нещодавно звільнилась від опіки свого батька, показала серію відвертих світлин.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала досить таки спокусливі фото, на яких зображена повністю оголеною. Свої пікантні місця вона приховала смайликами.

Повністю оголена Брітні Спірс / instagram.com/britneyspears

"Гра в Тихому океані нікому не зашкодить", - підписала свої фото артистка.

Повністю оголена Брітні Спірс / instagram.com/britneyspears

Схоже, Брітні таким чином показала, як тішиться тому, що звільнилась від опіки свого батька. Нарешті її не будуть контролювати. Тимчасово займатиметься справами зірки бухгалтер Джон Забела.

До речі, деякі юзери звинуватили артистку в тому, що вона редагувала свої світлини. Вони запримітили криві стінки у ванни. На що виконавиця відповіла, що фотошопом не користувалась.

Повністю оголена Брітні Спірс / instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, нещодавно наречений Брітні Спірс прокоментував призупинення опіки над нею батька Джеймі. Фітнестренер опублікував фото левиці та звернувся до шанувальників зірки, які започаткували рух #FreeBritney.

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