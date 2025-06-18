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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
346
Час на прочитання
1 хв

Брітні Спірс показала свого молодшого сина-копію та потішила його подарунком за понад 200 тис. дол.

Інсайдер стверджує, що син зірки нещодавно заволодів новеньким Mercedes.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Брітні Спірс з сином

Брітні Спірс з сином / © instagram.com/britneyspears

Популярна американська співачка Брітні Спірс показала, як проводить час зі своїм молодшим сином Джейденом.

Раніше артистка вже ділилася з фанами новиною, що возз'єдналася з 18-річним юнаком після тривалої розлуки та зараз насолоджується з ним літнім відпочинком. Так, Брітні продовжила ділитися своїми материнськими буднями й знову постала на спільному фото з Джейденом. На знімку неозброєним оком помітно, що хлопець вже значно перегнав свою маму у зрості й неабияк схожий на неї.

Брітні Спірс з сином Джейденом / © instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс з сином Джейденом / © instagram.com/britneyspears

Однак, за словами інсайдерів, така тепла зустріч – це не єдиний приємний момент у житті юнака. Як повідомляє видання Backgrid, Брітні Спірс всередині червня зробила щедрий подарунок Джейдену – новий автомобіль Mercedes SL 63 AMG+. Його вартість оцінюється у 208 тисяч доларів. Папараці зробили відповідні фото співачки разом із сином-підлітком у сервісному центрі Mercedes-Benz у Каліфорнії, де й відбулося придбання авто.

Нагадаємо, Джейден Джеймс Федерлайн — один із двох синів Брітні Спірс від її шлюбу з танцівником Кевіном Федерлайном. Після розлучення 2007 року опіка над дітьми була передана батькові, а Брітні довго боролася за можливість бачитися з синами. Протягом років її стосунки з Джейденом і Шоном Престоном були напруженими, однак останнім часом Спірс почала активно налагоджувати контакт з дітьми, особливо з молодшим сином.

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Дата публікації
Кількість переглядів
346
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