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Брітні Спірс показала свого молодшого сина-копію та потішила його подарунком за понад 200 тис. дол.
Інсайдер стверджує, що син зірки нещодавно заволодів новеньким Mercedes.
Популярна американська співачка Брітні Спірс показала, як проводить час зі своїм молодшим сином Джейденом.
Раніше артистка вже ділилася з фанами новиною, що возз'єдналася з 18-річним юнаком після тривалої розлуки та зараз насолоджується з ним літнім відпочинком. Так, Брітні продовжила ділитися своїми материнськими буднями й знову постала на спільному фото з Джейденом. На знімку неозброєним оком помітно, що хлопець вже значно перегнав свою маму у зрості й неабияк схожий на неї.
Однак, за словами інсайдерів, така тепла зустріч – це не єдиний приємний момент у житті юнака. Як повідомляє видання Backgrid, Брітні Спірс всередині червня зробила щедрий подарунок Джейдену – новий автомобіль Mercedes SL 63 AMG+. Його вартість оцінюється у 208 тисяч доларів. Папараці зробили відповідні фото співачки разом із сином-підлітком у сервісному центрі Mercedes-Benz у Каліфорнії, де й відбулося придбання авто.
Нагадаємо, Джейден Джеймс Федерлайн — один із двох синів Брітні Спірс від її шлюбу з танцівником Кевіном Федерлайном. Після розлучення 2007 року опіка над дітьми була передана батькові, а Брітні довго боролася за можливість бачитися з синами. Протягом років її стосунки з Джейденом і Шоном Престоном були напруженими, однак останнім часом Спірс почала активно налагоджувати контакт з дітьми, особливо з молодшим сином.